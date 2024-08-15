Центробанк понизил официальный курс доллара до 88,8 рубля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю составляет 88,7960 руб. Курс упал на 1,2 руб. Официальный курс евро по отношению к рублю составляет 98,3232 руб. Курс упал почти на 2 руб.
В начале августа стало известно, что по итогам июля российский рубль ослаб на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США. Это следует из доклада Банка России «Обзор рисков финансовых рынков». Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в июле находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.).