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Центробанк понизил официальный курс доллара до 88,8 рубля

Ведомости

Банк России повысил курсы рубля по отношению к доллару и евро, сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю составляет 88,7960 руб. Курс упал на 1,2 руб. Официальный курс евро по отношению к рублю составляет 98,3232 руб. Курс упал почти на 2 руб.

Днем ранее курс доллара по отношению к рублю составлял 90,0055 руб., а курс евро – 100,3139 руб.

В начале августа стало известно, что по итогам июля российский рубль ослаб на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США. Это следует из доклада Банка России «Обзор рисков финансовых рынков». Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в июле находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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