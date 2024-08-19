Средневзвешенная ставка по кредитам наличными достигла максимума с 2019 года

В августе стало известно, что ставки по потребкредитам в среднем выросли на 2 п. п. после повышения ключевой ставки, при этом проценты по ссудам выше, чем указывается на сайтах банков. Теперь минимальная ставка без учета страховки начинается с 19% и доходит до 28%. В то же время на самом деле ставки по ссудам варьируются в диапазоне от 30-35% годовых.