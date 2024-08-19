Средневзвешенная ставка по кредитам наличными достигла максимума с 2019 года
Средневзвешенная ставка по кредитам наличными в июле достигла максимума с января 2019 г., она оказалась на уровне 25,29%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Помимо этого, по итогам июля выросла полная стоимость кредитов (ПСК). Она поднялась до максимума апреля 2022 г. – до 27,1%. При этом, согласно данным бюро, разница между ПСК и средневзвешенной ставкой снижается. По итогам июля она составила 1,81 процентного пункта.
Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин, комментируя снижение разницы, отметил, что сокращение предсказуемо в условиях отмены моратория на соблюдение ПСК с 1 июля. По его словам, подстройка к новой регуляторной среде будет происходить до конца сентября.
Рост средневзвешенной ставки и ПСК пояснила руководитель экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. По ее словам, это можно связать с изменением банками своих ожиданий относительно длительности «рестрикционной» денежно-кредитной политики и перестройкой своих тарифов.
В августе стало известно, что ставки по потребкредитам в среднем выросли на 2 п. п. после повышения ключевой ставки, при этом проценты по ссудам выше, чем указывается на сайтах банков. Теперь минимальная ставка без учета страховки начинается с 19% и доходит до 28%. В то же время на самом деле ставки по ссудам варьируются в диапазоне от 30-35% годовых.
Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% в июле. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых.