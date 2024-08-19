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Средневзвешенная ставка по кредитам наличными достигла максимума с 2019 года

Ведомости

Средневзвешенная ставка по кредитам наличными в июле достигла максимума с января 2019 г., она оказалась на уровне 25,29%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Помимо этого, по итогам июля выросла полная стоимость кредитов (ПСК). Она поднялась до максимума апреля 2022 г. – до 27,1%. При этом, согласно данным бюро, разница между ПСК и средневзвешенной ставкой снижается. По итогам июля она составила 1,81 процентного пункта.

Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин, комментируя снижение разницы, отметил, что сокращение предсказуемо в условиях отмены моратория на соблюдение ПСК с 1 июля. По его словам, подстройка к новой регуляторной среде будет происходить до конца сентября.

Рост средневзвешенной ставки и ПСК пояснила руководитель экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. По ее словам, это можно связать с изменением банками своих ожиданий относительно длительности «рестрикционной» денежно-кредитной политики и перестройкой своих тарифов.

В августе стало известно, что ставки по потребкредитам в среднем выросли на 2 п. п. после повышения ключевой ставки, при этом проценты по ссудам выше, чем указывается на сайтах банков. Теперь минимальная ставка без учета страховки начинается с 19% и доходит до 28%. В то же время на самом деле ставки по ссудам варьируются в диапазоне от 30-35% годовых.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% в июле. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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