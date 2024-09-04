Россельхозбанк планирует купить НПФ
Россельхозбанк рассматривает возможность покупки негосударственного пенсионного фонда (НПФ), сообщил «Интерфаксу» председатель правления банка Борис Листов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Если создадутся такие условия и будут интересные предложения на рынке, то обязательно в этом поучаствуем», – сказал он, отметив, что банк давно думает о приобретении. Предполагается, что НПФ станет участником программы долгосрочных сбережений (ПДС).
ПДС запущена с 1 января 2024 г. По задумке Минфина и Банка России, программа должна стимулировать долгосрочные накопления граждан. К 2030 г. участниками программы могут стать не менее 9 млн россиян, а в системе будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн руб., говорил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в начале января. Операторами программы являются НПФ.
За первые семь месяцев этого года россияне оформили 900 000 договоров на сумму 46 млрд руб. по ПДС. В июне президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры, чтобы привлечь граждан к участию в программе: объем вложений должен составить не менее 250 млрд руб. в текущем году и 1% от ВВП – в 2026 г.
ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Форум был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.