Россельхозбанк планирует купить НПФ

За первые семь месяцев этого года россияне оформили 900 000 договоров на сумму 46 млрд руб. по ПДС. В июне президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры, чтобы привлечь граждан к участию в программе: объем вложений должен составить не менее 250 млрд руб. в текущем году и 1% от ВВП – в 2026 г.