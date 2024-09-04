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Россельхозбанк планирует купить НПФ

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Россельхозбанк рассматривает возможность покупки негосударственного пенсионного фонда (НПФ), сообщил «Интерфаксу» председатель правления банка Борис Листов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Если создадутся такие условия и будут интересные предложения на рынке, то обязательно в этом поучаствуем», – сказал он, отметив, что банк давно думает о приобретении. Предполагается, что НПФ станет участником программы долгосрочных сбережений (ПДС).

ПДС запущена с 1 января 2024 г. По задумке Минфина и Банка России, программа должна стимулировать долгосрочные накопления граждан. К 2030 г. участниками программы могут стать не менее 9 млн россиян, а в системе будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн руб., говорил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в начале января. Операторами программы являются НПФ.

За первые семь месяцев этого года россияне оформили 900 000 договоров на сумму 46 млрд руб. по ПДС. В июне президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры, чтобы привлечь граждан к участию в программе: объем вложений должен составить не менее 250 млрд руб. в текущем году и 1% от ВВП – в 2026 г.

ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Форум был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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