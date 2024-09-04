Суд подтвердил долг в 549 млн рублей экс-зампреда ЦБ перед Инвестбанком

19 сентября 2023 г. Таганский суд Москвы вынес обвинительный приговор Корищенко. Судья Марина Орлова признала его виновным в растрате 1,4 млрд руб. средств банка и назначила наказание в виде семи лет колонии общего режима. В рамках дела Арбитражный суд Москвы привлек Корищенко к субсидиарной ответственности. По процедуре банкротства его имущество стоимостью более 800 млн руб. вернули банку, а на принадлежащие экс-зампреду ЦБ ценные бумаги стоимостью более 500 млн руб. наложили арест.