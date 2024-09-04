Суд подтвердил долг в 549 млн рублей экс-зампреда ЦБ перед Инвестбанком
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил долг в 549,3 млн руб. перед Инвестбанком бывшего заместителя председателя ЦБ РФ Константина Корищенко, следует из картотеки суда.
Согласно материалам дела, 10 июня 2024 г. по заявлению Инвестбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство банка о назначении долга.
19 сентября 2023 г. Таганский суд Москвы вынес обвинительный приговор Корищенко. Судья Марина Орлова признала его виновным в растрате 1,4 млрд руб. средств банка и назначила наказание в виде семи лет колонии общего режима. В рамках дела Арбитражный суд Москвы привлек Корищенко к субсидиарной ответственности. По процедуре банкротства его имущество стоимостью более 800 млн руб. вернули банку, а на принадлежащие экс-зампреду ЦБ ценные бумаги стоимостью более 500 млн руб. наложили арест.
По версии следствия, в 2013 г. Корищенко с помощью подконтрольных юридических лиц вывел активы Инвестбанка за границу в обмен на поддельные векселя и поручительства московского ООО «Зодиак-трейд». Держателем инвестиционных паев от имени иностранной компании был бизнесмен Максим Пальчун. Следователи пришли к выводу, что действия Корищенко спровоцировали банкротство банка.
25 декабря 2023 г. Мосгорсуд освободил от отбывания наказания Корищенко и Пальчуна, проходившего по тому же делу. Решение принято в связи с истечением срока давности по их делу.