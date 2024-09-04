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Суд подтвердил долг в 549 млн рублей экс-зампреда ЦБ перед Инвестбанком

Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил долг в 549,3 млн руб. перед Инвестбанком бывшего заместителя председателя ЦБ РФ Константина Корищенко, следует из картотеки суда.

Согласно материалам дела, 10 июня 2024 г. по заявлению Инвестбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство банка о назначении долга.

19 сентября 2023 г. Таганский суд Москвы вынес обвинительный приговор Корищенко. Судья Марина Орлова признала его виновным в растрате 1,4 млрд руб. средств банка и назначила наказание в виде семи лет колонии общего режима. В рамках дела Арбитражный суд Москвы привлек Корищенко к субсидиарной ответственности. По процедуре банкротства его имущество стоимостью более 800 млн руб. вернули банку, а на принадлежащие экс-зампреду ЦБ ценные бумаги стоимостью более 500 млн руб. наложили арест.

По версии следствия, в 2013 г. Корищенко с помощью подконтрольных юридических лиц вывел активы Инвестбанка за границу в обмен на поддельные векселя и поручительства московского ООО «Зодиак-трейд». Держателем инвестиционных паев от имени иностранной компании был бизнесмен Максим Пальчун. Следователи пришли к выводу, что действия Корищенко спровоцировали банкротство банка.

25 декабря 2023 г. Мосгорсуд освободил от отбывания наказания Корищенко и Пальчуна, проходившего по тому же делу. Решение принято в связи с истечением срока давности по их делу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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