ВТБ повысил ставки по вкладам до 20%

Опрошенные «Ведомостями» аналитики не смогли прийти к консенсусу относительно решения совета директоров ЦБ по ставке на будущем заседании 13 сентября. Чуть больше половины экспертов – 13 из 25 – полагают, что ставка сохранится на текущей отметке в 18%. Оставшиеся 12 респондентов ожидают ее роста. Шесть из них прогнозируют повышение на 100 б. п., еще трое – на 200 б. п. до 20%. Остальные колеблются между этими двумя вариантами.