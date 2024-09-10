ВТБ повысил ставки по вкладам до 20%
ВТБ увеличил доходность по рублевым долгосрочным депозитам: максимальная ставка по вкладам на два года составит до 20% годовых. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Предложением смогут воспользоваться действующие клиенты ВТБ, которые переведут средства из других банков, а также новые клиенты и клиенты из «Открытия».
ВТБ также проинформировал об увеличении базовой ставки по депозитам сроками в три и шесть месяцев в среднем на 1,9–2,5 п. п. Итоговая ставка зависит от пакета услуг, которым пользуется клиент, сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты.
Горшков отметил, что решение было принято до очередного вердикта ЦБ РФ по базовой процентной ставке. В ВТБ прогнозируют, что базовая ставка Центробанка либо будет сохранена на уровне 18%, либо повысится.
По прогнозу ВТБ во втором полугодии среднесрочные вклады вытеснят краткосрочные. Также по оценке кредитной организации к концу 2024 г. портфель сбережений физлиц на рынке увеличится на четверть – до 55,8 трлн руб. во всех валютах. ВТБ планирует вырасти почти вдове быстрее рынка и увеличить портфель розничных пассивов почти на 50% – до 10,3 трлн руб.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики не смогли прийти к консенсусу относительно решения совета директоров ЦБ по ставке на будущем заседании 13 сентября. Чуть больше половины экспертов – 13 из 25 – полагают, что ставка сохранится на текущей отметке в 18%. Оставшиеся 12 респондентов ожидают ее роста. Шесть из них прогнозируют повышение на 100 б. п., еще трое – на 200 б. п. до 20%. Остальные колеблются между этими двумя вариантами.