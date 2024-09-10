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ВТБ повысил ставки по вкладам до 20%

Ведомости

ВТБ увеличил доходность по рублевым долгосрочным депозитам: максимальная ставка по вкладам на два года составит до 20% годовых. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Предложением смогут воспользоваться действующие клиенты ВТБ, которые переведут средства из других банков, а также новые клиенты и клиенты из «Открытия».

ВТБ также проинформировал об увеличении базовой ставки по депозитам сроками в три и шесть месяцев в среднем на 1,9–2,5 п. п. Итоговая ставка зависит от пакета услуг, которым пользуется клиент, сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты.

Горшков отметил, что решение было принято до очередного вердикта ЦБ РФ по базовой процентной ставке. В ВТБ прогнозируют, что базовая ставка Центробанка либо будет сохранена на уровне 18%, либо повысится.

По прогнозу ВТБ во втором полугодии среднесрочные вклады вытеснят краткосрочные. Также по оценке кредитной организации к концу 2024 г. портфель сбережений физлиц на рынке увеличится на четверть – до 55,8 трлн руб. во всех валютах. ВТБ планирует вырасти почти вдове быстрее рынка и увеличить портфель розничных пассивов почти на 50% – до 10,3 трлн руб.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики не смогли прийти к консенсусу относительно решения совета директоров ЦБ по ставке на будущем заседании 13 сентября. Чуть больше половины экспертов – 13 из 25 – полагают, что ставка сохранится на текущей отметке в 18%. Оставшиеся 12 респондентов ожидают ее роста. Шесть из них прогнозируют повышение на 100 б. п., еще трое – на 200 б. п. до 20%. Остальные колеблются между этими двумя вариантами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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