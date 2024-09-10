Глава НИИ Гознака: обсуждение необходимости наличных может начаться в 2030 году

В начале 2024 г. доля безналичных платежей при покупке в розницу, расчетах в кафе и ресторанах и при оплате услуг обновила исторический максимум и составила 83,4%. Потребители часто платят с помощью QR-кода, через платежные приложения Mir Pay и «СБПэй», с использованием технологии NFC или биометрии. Расплачиваться банковской картой предпочитают 75% россиян, мобильными переводами и онлайн-банками пользуются 48%. Третьим по популярности безналичным способом оплаты является СБП, переводы через которую предпочитают 28% граждан. Доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за год незначительно снизилась: число таких россиян сократилось с 27 до 24%.