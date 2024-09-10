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Глава НИИ Гознака: обсуждение необходимости наличных может начаться в 2030 году

Ведомости

В 2030 г. может быть поставлен вопрос о необходимости поддержания инфраструктуры наличного денежного обращения. Об этом заявил заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО «Гознак», директор НИИ Гознака Георгий Корнилов на форуме «Плас», пишет ТАСС.

«В 2030 г., по крайней мере, в публичное пространство, будет введен новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение», – считает Корнилов.

В начале 2024 г. доля безналичных платежей при покупке в розницу, расчетах в кафе и ресторанах и при оплате услуг обновила исторический максимум и составила 83,4%. Потребители часто платят с помощью QR-кода, через платежные приложения Mir Pay и «СБПэй», с использованием технологии NFC или биометрии. Расплачиваться банковской картой предпочитают 75% россиян, мобильными переводами и онлайн-банками пользуются 48%. Третьим по популярности безналичным способом оплаты является СБП, переводы через которую предпочитают 28% граждан. Доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за год незначительно снизилась: число таких россиян сократилось с 27 до 24%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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