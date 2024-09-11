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Казахстанский Home Credit отказался от взаимодействия с «ВТБ Казахстан»

Ведомости

Казахстанский Home Credit Bank‎ объявил, что прекращает взаимодействие с «ВТБ Казахстан», филиалом «ВТБ». Об отказе сообщила пресс-служба кредитной организации.

«В связи с международными санкциями, введенными в отношении «ВТБ Казахстан», Home Credit Bank принял решение о прекращении взаимодействия с «ВТБ Казахстан» с целью исключения рисков применения вторичных санкций, в том числе, в отношении клиентов банка. В этой связи любые переводные операции в тенге и иностранной валюте по счетам клиентов в/из «ВТБ Казахстан» прекращены», – говорится в сообщении.

ВТБ – единственный российский банк, у которого осталась «дочка» в Казахстане. «Сбер» и Альфа-банк продали свои дочерние банки в этой стране.

7 сентября 2022 г. чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit закрыла сделку по продаже 100% доли в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB) и объявила об уходе из России. Сделка оказалась «растянутой» по времени. В частности, на первом этапе в мае 2022 г. группа индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который является одним из основателей и председателем совета директоров «СПб биржи», выкупила 50,5% долей. Еще 49,5% было передано ООО «Хоум кредитэнд финанс банк» в августе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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