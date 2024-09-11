Казахстанский Home Credit отказался от взаимодействия с «ВТБ Казахстан»
Казахстанский Home Credit Bank объявил, что прекращает взаимодействие с «ВТБ Казахстан», филиалом «ВТБ». Об отказе сообщила пресс-служба кредитной организации.
«В связи с международными санкциями, введенными в отношении «ВТБ Казахстан», Home Credit Bank принял решение о прекращении взаимодействия с «ВТБ Казахстан» с целью исключения рисков применения вторичных санкций, в том числе, в отношении клиентов банка. В этой связи любые переводные операции в тенге и иностранной валюте по счетам клиентов в/из «ВТБ Казахстан» прекращены», – говорится в сообщении.
ВТБ – единственный российский банк, у которого осталась «дочка» в Казахстане. «Сбер» и Альфа-банк продали свои дочерние банки в этой стране.
7 сентября 2022 г. чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit закрыла сделку по продаже 100% доли в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB) и объявила об уходе из России. Сделка оказалась «растянутой» по времени. В частности, на первом этапе в мае 2022 г. группа индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который является одним из основателей и председателем совета директоров «СПб биржи», выкупила 50,5% долей. Еще 49,5% было передано ООО «Хоум кредитэнд финанс банк» в августе.