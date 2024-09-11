Казахстанский Home Credit отказался от взаимодействия с «ВТБ Казахстан»

7 сентября 2022 г. чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit закрыла сделку по продаже 100% доли в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB) и объявила об уходе из России. Сделка оказалась «растянутой» по времени. В частности, на первом этапе в мае 2022 г. группа индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который является одним из основателей и председателем совета директоров «СПб биржи», выкупила 50,5% долей. Еще 49,5% было передано ООО «Хоум кредитэнд финанс банк» в августе.