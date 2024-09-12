Банк России понизил курс доллара на 13 сентября до 91,1 рубля

12 июня США установили санкции в отношении Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. Курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.