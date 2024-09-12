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Банк России понизил курс доллара на 13 сентября до 91,1 рубля

Ведомости

Банк России понизил на 13 сентября официальный курс доллара почти на 16 коп. до 91,1096 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 сентября также понижен на 35 коп. – до 100,3907 руб. Курс юаня завтра составит 12,7362 руб. Это почти на 2 коп. больше, чем сегодня.

По данным на 12 сентября курс доллара установлен на уровне 91,2653 руб., курс евро – 100,7421 руб., а курс юаня – 12,7173 руб.

12 июня США установили санкции в отношении Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. Курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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