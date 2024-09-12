Банк России понизил курс доллара на 13 сентября до 91,1 рубля
Банк России понизил на 13 сентября официальный курс доллара почти на 16 коп. до 91,1096 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 13 сентября также понижен на 35 коп. – до 100,3907 руб. Курс юаня завтра составит 12,7362 руб. Это почти на 2 коп. больше, чем сегодня.
По данным на 12 сентября курс доллара установлен на уровне 91,2653 руб., курс евро – 100,7421 руб., а курс юаня – 12,7173 руб.
12 июня США установили санкции в отношении Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. Курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.