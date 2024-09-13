ВТБ прогнозирует рост ставок по вкладам в среднем на 0,7-0,8 п. п.

«Решение Центрального банка – сигнал финансовому рынку о том, что жесткий курс будет неизменным как минимум до конца года. На этом фоне ставки по депозитам продолжат расти. По прогнозам ВТБ, в ближайшее время увеличение доходности составит порядка 70-80% от сегодняшнего повышения ключевой ставки, то есть около 0,7-0,8 п. п.», – сообщил Брейтенбихер.