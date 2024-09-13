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ВТБ прогнозирует рост ставок по вкладам в среднем на 0,7-0,8 п. п.

Ведомости

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России – 13 сентября регулятор повысил ключевую ставку до 19% – ставки по депозитам продолжат расти, заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Особенно привлекательными останутся условия на сроках до года – по ним ожидается повышение на 0,7-0,8 п. п.

«Решение Центрального банка – сигнал финансовому рынку о том, что жесткий курс будет неизменным как минимум до конца года. На этом фоне ставки по депозитам продолжат расти. По прогнозам ВТБ, в ближайшее время увеличение доходности составит порядка 70-80% от сегодняшнего повышения ключевой ставки, то есть около 0,7-0,8 п. п.», – сообщил Брейтенбихер.

Он добавил, что в ноябре – декабре, когда банки традиционно усиливают конкуренцию за розничные пассивы, ставки могут снова скорректироваться и достигнуть пиковых в этом году значений.

По прогнозу ВТБ, с учетом сигналов ЦБ о сохранении высокой ключевой ставки долгое время банки продолжат смещать максимальную доходность с краткосрочных на среднесрочные продукты.

13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, говорится в пресс-релизе регулятора. По мнению ЦБ, дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики необходимо, чтобы возобновить процесс дезинфляции и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г. В этой связи Банк России допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

В начале сентября эксперты ВТБ сообщали, что россияне все чаще открывают депозиты и все реже берут средства в кредит на фоне высокой ключевой ставки. Сбережения копятся гражданами не только в рублях, но и в валюте – прежде всего, в юанях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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