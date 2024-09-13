ВТБ прогнозирует рост ставок по вкладам в среднем на 0,7-0,8 п. п.
На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России – 13 сентября регулятор повысил ключевую ставку до 19% – ставки по депозитам продолжат расти, заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Особенно привлекательными останутся условия на сроках до года – по ним ожидается повышение на 0,7-0,8 п. п.
«Решение Центрального банка – сигнал финансовому рынку о том, что жесткий курс будет неизменным как минимум до конца года. На этом фоне ставки по депозитам продолжат расти. По прогнозам ВТБ, в ближайшее время увеличение доходности составит порядка 70-80% от сегодняшнего повышения ключевой ставки, то есть около 0,7-0,8 п. п.», – сообщил Брейтенбихер.
Он добавил, что в ноябре – декабре, когда банки традиционно усиливают конкуренцию за розничные пассивы, ставки могут снова скорректироваться и достигнуть пиковых в этом году значений.
По прогнозу ВТБ, с учетом сигналов ЦБ о сохранении высокой ключевой ставки долгое время банки продолжат смещать максимальную доходность с краткосрочных на среднесрочные продукты.
13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, говорится в пресс-релизе регулятора. По мнению ЦБ, дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики необходимо, чтобы возобновить процесс дезинфляции и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г. В этой связи Банк России допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
В начале сентября эксперты ВТБ сообщали, что россияне все чаще открывают депозиты и все реже берут средства в кредит на фоне высокой ключевой ставки. Сбережения копятся гражданами не только в рублях, но и в валюте – прежде всего, в юанях.