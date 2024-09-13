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В ЦБ заявили об отсутствии дефицита платежной ликвидности в юанях у банков

Ведомости

У банков не было и нет дефицита платежной ликвидности в юанях, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«С точки зрения закрытия потребности для осуществления платежей в юанях вопросов не было. В основном это были проблемы, связанные с закрытием открытой валютной позиции, и поэтому мы считаем, что открытая валютная позиция должна закрываться не свопом с Центральным банком», – сказала она.

4 сентября «Ведомости» писали, что новый эпизод дефицита юаневой ликвидности продолжается с 30 августа, когда RUSFAR CNY взлетела с 8,49 до 42,15%. Обычно ставка привлечения и размещения китайской валюты на Мосбирже превышает 10% лишь в редкие дни. Но после попадания Мосбиржи под санкции США в июне эпизоды дефицита, когда RUSFAR CNY увеличивается до двухзначных и трехзначных цифр, стали регулярными.

Предправления ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф во время Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказали журналистам, что крупные российские банки обсуждают с регулятором пути решения проблемы нехватки юаневой ликвидности. Греф признал, что на рынке есть дефицит юаней: банкам нужно закрывать открытую валютную позицию (ОВП), и они вынуждены привлекать для этих целей китайскую валюту. Поэтому с ЦБ постоянно обсуждается необходимость присутствия регулятора на этом рынке, сказал банкир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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