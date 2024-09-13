В ЦБ заявили об отсутствии дефицита платежной ликвидности в юанях у банков
У банков не было и нет дефицита платежной ликвидности в юанях, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«С точки зрения закрытия потребности для осуществления платежей в юанях вопросов не было. В основном это были проблемы, связанные с закрытием открытой валютной позиции, и поэтому мы считаем, что открытая валютная позиция должна закрываться не свопом с Центральным банком», – сказала она.
4 сентября «Ведомости» писали, что новый эпизод дефицита юаневой ликвидности продолжается с 30 августа, когда RUSFAR CNY взлетела с 8,49 до 42,15%. Обычно ставка привлечения и размещения китайской валюты на Мосбирже превышает 10% лишь в редкие дни. Но после попадания Мосбиржи под санкции США в июне эпизоды дефицита, когда RUSFAR CNY увеличивается до двухзначных и трехзначных цифр, стали регулярными.
Предправления ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф во время Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказали журналистам, что крупные российские банки обсуждают с регулятором пути решения проблемы нехватки юаневой ликвидности. Греф признал, что на рынке есть дефицит юаней: банкам нужно закрывать открытую валютную позицию (ОВП), и они вынуждены привлекать для этих целей китайскую валюту. Поэтому с ЦБ постоянно обсуждается необходимость присутствия регулятора на этом рынке, сказал банкир.