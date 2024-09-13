В ЦБ заявили об отсутствии дефицита платежной ликвидности в юанях у банков

Предправления ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф во время Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказали журналистам, что крупные российские банки обсуждают с регулятором пути решения проблемы нехватки юаневой ликвидности. Греф признал, что на рынке есть дефицит юаней: банкам нужно закрывать открытую валютную позицию (ОВП), и они вынуждены привлекать для этих целей китайскую валюту. Поэтому с ЦБ постоянно обсуждается необходимость присутствия регулятора на этом рынке, сказал банкир.