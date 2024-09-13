Центробанк понизил курс доллара на 14 сентября до 90,93 рубля

13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В сообщении регулятора отмечается, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.