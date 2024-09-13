Центробанк понизил курс доллара на 14 сентября до 90,93 рубля
Банк России понизил на 14 сентября официальный курс доллара на 18 коп. до 90,9345 руб. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.
Официальный курс евро вырос на 41 коп. и составил 100,7958 руб. Курс юаня 14 сентября составит 12,7178 руб.
По данным на 13 сентября курс доллара был равен 91,1096 руб., курс евро – 100,3907 руб., а курс юаня – 12,7362 руб.
13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В сообщении регулятора отмечается, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.