Минфин обсуждает создание единого депозитарного моста между странами БРИКС
Создание единого депозитарного моста между странами БРИКС обсуждается в Минфине, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме Capital Markets–2024, организованном РБК.
«Одна из возможностей, которую мы с коллегами обсуждаем – это возможность некоего общего депозитарного моста, основанного на технологии блокчейн, который мог бы объединить финансовую инфраструктуру рынков наших стран. Конечно, это все на начальных этапах обсуждения, но идеология, которая правит нашими инициативами, в целом, поддержана нашими партнерами, – сказал Чебесков.
По его словам, токенизация позволяет передавать финансовые сообщения, деньги, ценные бумаги и информацию по ним.
В декабре 2023 г. директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщала, что ЦБ работает над созданием депозитарных мостов с дружественными странами. Представитель ЦБ отмечала, что такие мосты необходимы для снижения инфраструктурных рисков при инвестициях в финансовые инструменты дружественных стран, а также рисков, связанных с комплаенсом.