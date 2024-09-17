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Минфин обсуждает создание единого депозитарного моста между странами БРИКС

Ведомости

Создание единого депозитарного моста между странами БРИКС обсуждается в Минфине, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме Capital Markets–2024, организованном РБК.

«Одна из возможностей, которую мы с коллегами обсуждаем – это возможность некоего общего депозитарного моста, основанного на технологии блокчейн, который мог бы объединить финансовую инфраструктуру рынков наших стран. Конечно, это все на начальных этапах обсуждения, но идеология, которая правит нашими инициативами, в целом, поддержана нашими партнерами, – сказал Чебесков.

По его словам, токенизация позволяет передавать финансовые сообщения, деньги, ценные бумаги и информацию по ним.

В декабре 2023 г. директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщала, что ЦБ работает над созданием депозитарных мостов с дружественными странами. Представитель ЦБ отмечала, что такие мосты необходимы для снижения инфраструктурных рисков при инвестициях в финансовые инструменты дружественных стран, а также рисков, связанных с комплаенсом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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