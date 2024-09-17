Минфин обсуждает создание единого депозитарного моста между странами БРИКС

«Одна из возможностей, которую мы с коллегами обсуждаем – это возможность некоего общего депозитарного моста, основанного на технологии блокчейн, который мог бы объединить финансовую инфраструктуру рынков наших стран. Конечно, это все на начальных этапах обсуждения, но идеология, которая правит нашими инициативами, в целом, поддержана нашими партнерами, – сказал Чебесков.