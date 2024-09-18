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В Госдуму внесен законопроект об ограничении кредитов в азартных играх

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий банки анализировать и ограничивать переводы россиян в организации, осуществляющие деятельность в игорном бизнесе. Соответствующий документ опубликован в думской базе.

Из пояснительной записки следует, что конторы, принимающие ставки, в настоящий момент не имеют возможности узнать, какие именно средства поступают в виде ставок. Ответственность за ограничение ставок в случае использования заемных средств возлагается на банки. По словам авторов законопроекта, в последнее время россияне стали чаще пользоваться услугами игорных контор.

«Осознавая невозможность полного исключения использования заемных денежных средств при осуществлении ставок в игорных заведениях путем использования кредитов и займов, осуществления переводов и снятия наличных денежных средств с кредитных карт полагаем, что предложенное законопроектом ограничение является необходимым минимумом, позволяющим ограничить импульсивные моментальные ставки граждан», – написано в записке.

При этом авторы законопроекта также отмечают возросшую популярность модели «соседства», когда рядом с центром приема ставок от той же конторы открывается микрофинансовая организация, предлагающая кредит на «отыгрыш». Предлагается ограничить близость такого «соседства».

2 февраля 2024 г. СМИ сообщали о дефиците сотрудников в российском игорном бизнесе в 15%. Дефицит отмечался среди специализированных сотрудников: крупье, дилеров, инспекторов, аттендантов слот-залов и кассиров. Также существовало множество свободных вакансий в сфере гостеприимства, связанных с казино: специалисты в гостевом сервисе, официанты, бармены, горничные и хостес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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