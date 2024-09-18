В Госдуму внесен законопроект об ограничении кредитов в азартных играх

Из пояснительной записки следует, что конторы, принимающие ставки, в настоящий момент не имеют возможности узнать, какие именно средства поступают в виде ставок. Ответственность за ограничение ставок в случае использования заемных средств возлагается на банки. По словам авторов законопроекта, в последнее время россияне стали чаще пользоваться услугами игорных контор.