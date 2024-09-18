В Госдуму внесен законопроект об ограничении кредитов в азартных играх
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий банки анализировать и ограничивать переводы россиян в организации, осуществляющие деятельность в игорном бизнесе. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
Из пояснительной записки следует, что конторы, принимающие ставки, в настоящий момент не имеют возможности узнать, какие именно средства поступают в виде ставок. Ответственность за ограничение ставок в случае использования заемных средств возлагается на банки. По словам авторов законопроекта, в последнее время россияне стали чаще пользоваться услугами игорных контор.
«Осознавая невозможность полного исключения использования заемных денежных средств при осуществлении ставок в игорных заведениях путем использования кредитов и займов, осуществления переводов и снятия наличных денежных средств с кредитных карт полагаем, что предложенное законопроектом ограничение является необходимым минимумом, позволяющим ограничить импульсивные моментальные ставки граждан», – написано в записке.
При этом авторы законопроекта также отмечают возросшую популярность модели «соседства», когда рядом с центром приема ставок от той же конторы открывается микрофинансовая организация, предлагающая кредит на «отыгрыш». Предлагается ограничить близость такого «соседства».
2 февраля 2024 г. СМИ сообщали о дефиците сотрудников в российском игорном бизнесе в 15%. Дефицит отмечался среди специализированных сотрудников: крупье, дилеров, инспекторов, аттендантов слот-залов и кассиров. Также существовало множество свободных вакансий в сфере гостеприимства, связанных с казино: специалисты в гостевом сервисе, официанты, бармены, горничные и хостес.