Более 2,3 млн пользователей Hamster Kombat забанили за мошенничество
В ходе airdrop (раздача токенов пользователям) было заблокировано 2,3 млн игроков Hamster Kombat за мошенничество. Об этом сообщается на странице Hamster Kombat в X.
Всего к Hamster Kombat с 26 марта присоединились 300 млн пользователей, но право участвовать в раздаче токенов получили только 131 млн человек. Отмечается, что 30,6 млн квалифицированных пользователей не выбрали способ вывода средств до истечения крайнего срока.
75 млрд токенов из 100 млрд будут выделены членам сообщества. 60% от них будут распределены после первого сезона: 88,75% этой суммы игроки получат сразу, а 11,25% – спустя 10 месяцев после листинга. Оставшиеся 15% будут распределены в течение второго сезона.
26 сентября состоится выпуск токена HMSTR на блокчейне TON, после листинга токенами можно будет свободно торговать. Курс HMSTR составил $0,01 за токен на премаркете. 20 сентября стало последним днем, когда можно было заработать криптовалюту в приложении Hamster Kombat. Портал CQ отмечал, что игроки были разочарованы результатами. Отмечалось, что основную выгоду получили разработчики игры, которые привлекли множество рекламодателей, а большинство пользователей вряд ли получат более 5000 руб.
Hamster Kombat – это мобильное приложение, в котором пользователю предлагают сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и зарабатывая монеты. В июле «Ведомости» писали, что на фоне популярности кликера Hamster Kombat на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров для «тапания хомяка» вместо пользователя.