Более 2,3 млн пользователей Hamster Kombat забанили за мошенничество

26 сентября состоится выпуск токена HMSTR на блокчейне TON, после листинга токенами можно будет свободно торговать. Курс HMSTR составил $0,01 за токен на премаркете. 20 сентября стало последним днем, когда можно было заработать криптовалюту в приложении Hamster Kombat. Портал CQ отмечал, что игроки были разочарованы результатами. Отмечалось, что основную выгоду получили разработчики игры, которые привлекли множество рекламодателей, а большинство пользователей вряд ли получат более 5000 руб.