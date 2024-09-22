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Курс Hamster при раздаче токенов составил около $0,01

Ведомости

Курс Hamster Kombat (HMSTR) составил $0,01 за токен на премаркете, свидетельствуют данные криптобиржи Bybit. 

Такой курс был и в ночь на 22 сентября на момент раздачи пользователям первых токенов создателями игры, пишет портал CQ.

«Игроки ожидали, что за полгода активного "тапания" хомяка, просмотра тонны рекламы и выполнения различных заданий они смогут заработать хотя бы $100 или $200. Однако реальность оказалась намного более суровой», - говорится в статье. 

Основную выгоду, как пишет CQ, получили разработчики игры в Telegram, которые привлекли множество рекламодателей, но не стали делиться ею с обычными игроками. В результате большинство пользователей вряд ли получат более 5000 руб.

20 сентября стало последним днем, когда можно было заработать криптовалюту Hamster Kombat в приложении. 26 сентября состоится выпуск токена HMSTR на блокчейне TON, после листинга токенами можно будет свободно торговать.

Hamster Kombat – это мобильное приложение, в котором пользователю предлагают сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и зарабатывая монеты. В июле «Ведомости» писали, что на фоне популярности кликера Hamster Kombat на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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