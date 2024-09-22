Курс Hamster при раздаче токенов составил около $0,01
Курс Hamster Kombat (HMSTR) составил $0,01 за токен на премаркете, свидетельствуют данные криптобиржи Bybit.
Такой курс был и в ночь на 22 сентября на момент раздачи пользователям первых токенов создателями игры, пишет портал CQ.
«Игроки ожидали, что за полгода активного "тапания" хомяка, просмотра тонны рекламы и выполнения различных заданий они смогут заработать хотя бы $100 или $200. Однако реальность оказалась намного более суровой», - говорится в статье.
Основную выгоду, как пишет CQ, получили разработчики игры в Telegram, которые привлекли множество рекламодателей, но не стали делиться ею с обычными игроками. В результате большинство пользователей вряд ли получат более 5000 руб.
20 сентября стало последним днем, когда можно было заработать криптовалюту Hamster Kombat в приложении. 26 сентября состоится выпуск токена HMSTR на блокчейне TON, после листинга токенами можно будет свободно торговать.
Hamster Kombat – это мобильное приложение, в котором пользователю предлагают сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и зарабатывая монеты. В июле «Ведомости» писали, что на фоне популярности кликера Hamster Kombat на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров.