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Hamster Kombat выпустят токен HMSTR на блокчейне TON 26 сентября

Ведомости

Кликер-игра Hamster Kombat в Telegram выпустит токен HMSTR на блокчейне TON, сообщается в официальном канале площадки в мессенджере.

«Сохраните дату для Hamster Kombat TGE и AirDrop – 26 сентября!» – говорится в сообщении.

Hamster Kombat – это мобильное приложение, в котором пользователю предлагают сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и зарабатывая монеты.

В июле «Ведомости» писали, что на фоне популярности кликера Hamster Kombat на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров. Такие устройства впервые появились в продаже на онлайн-площадках в марте 2024 г. На Wildbberries спрос на массажеры в июне по сравнению с маем вырос почти втрое, на 179%.

Мошенники пользуются популярностью кликер-игры. С мая по июль исследователи F.A.C.C.T. (бывшая Group IB) обнаружили более 600 фейковых ресурсов Hamster Kombat, созданных для угона аккаунтов в Telegram. Жертву просят авторизоваться на фишинговых ресурсах якобы для получения заработанных монет или для того, чтобы вывести из игры все накопленное в рубли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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