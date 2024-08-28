Hamster Kombat выпустят токен HMSTR на блокчейне TON 26 сентября
Кликер-игра Hamster Kombat в Telegram выпустит токен HMSTR на блокчейне TON, сообщается в официальном канале площадки в мессенджере.
«Сохраните дату для Hamster Kombat TGE и AirDrop – 26 сентября!» – говорится в сообщении.
Hamster Kombat – это мобильное приложение, в котором пользователю предлагают сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и зарабатывая монеты.
В июле «Ведомости» писали, что на фоне популярности кликера Hamster Kombat на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров. Такие устройства впервые появились в продаже на онлайн-площадках в марте 2024 г. На Wildbberries спрос на массажеры в июне по сравнению с маем вырос почти втрое, на 179%.
Мошенники пользуются популярностью кликер-игры. С мая по июль исследователи F.A.C.C.T. (бывшая Group IB) обнаружили более 600 фейковых ресурсов Hamster Kombat, созданных для угона аккаунтов в Telegram. Жертву просят авторизоваться на фишинговых ресурсах якобы для получения заработанных монет или для того, чтобы вывести из игры все накопленное в рубли.