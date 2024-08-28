Hamster Kombat выпустят токен HMSTR на блокчейне TON 26 сентября

В июле «Ведомости» писали, что на фоне популярности кликера Hamster Kombat на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров. Такие устройства впервые появились в продаже на онлайн-площадках в марте 2024 г. На Wildbberries спрос на массажеры в июне по сравнению с маем вырос почти втрое, на 179%.