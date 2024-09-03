Вокруг Hamster Kombat разгорелся корпоративный конфликт

Hamster Kombat – это мини-приложение в мессенджере Telegram, вышедшее 26 марта 2024 г. Суть игры заключаются в том, что пользователи должны очень быстро нажимать пальцем – «тапать» – на изображение хомяка. За каждый клик пользователю начисляется внутриигровая валюта. К началу августа 2024 г. игра насчитывала 300 млн пользователей. За месяц своего существования официальный канал Hamster Kombat в YouTube, запущенный в конце мая, принес создателям $5,2 млн рекламных доходов, писал «Коммерсантъ» в июле. Размер ежедневного дохода растет с количеством игроков. На 26 сентября Hamster Kombat запланировала листинг токенов игры HMSTR на криптобирже OKX.