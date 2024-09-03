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Вокруг Hamster Kombat разгорелся корпоративный конфликт

Инвесторы требуют поделиться с ними прибылью от популярной игры
Лиана Липанова
Кто на самом деле стоит за Hamster Kombat, так никому и не известно/ AFP

Инвесторы компании Arenum потребовали от ее основателя Эдуарда Гуриновича разделить прибыль после успеха игры-кликера Hamster Kombat. Предприниматель разработал популярный криптовалютный кликер и скрыл свою связь с ним, считают они. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, близких к разным инвесторам компании.

Hamster Kombat – это мини-приложение в мессенджере Telegram, вышедшее 26 марта 2024 г. Суть игры заключаются в том, что пользователи должны очень быстро нажимать пальцем – «тапать» – на изображение хомяка. За каждый клик пользователю начисляется внутриигровая валюта. К началу августа 2024 г. игра насчитывала 300 млн пользователей. За месяц своего существования официальный канал Hamster Kombat в YouTube, запущенный в конце мая, принес создателям $5,2 млн рекламных доходов, писал «Коммерсантъ» в июле. Размер ежедневного дохода растет с количеством игроков. На 26 сентября Hamster Kombat запланировала листинг токенов игры HMSTR на криптобирже OKX.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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