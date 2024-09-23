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Центробанк сообщил о росте кредитования компаний в августе на 1,9%

Ведомости

Центробанк РФ сообщил о росте кредитования компаний в августе 2024 г. на 1,9% против 2,3% в июле, составив 1,5 трлн руб. Согласно отчету регулятора, прирост портфеля розничных кредитов остался на уровне июля – 1,2%, сообщает ЦБ в обзоре банковского сектора.

Корпоративный портфель продемонстрировал рост благодаря рублевым кредитам, которые увеличились на 1,8 трлн руб., или 2,6%. Согласно оценке регулятора, эти кредиты были предоставлены компаниям из различных отраслей и в основном использовались для пополнения оборотных средств.

«Бизнес продолжает предъявлять повышенный спрос на оборотное финансирование, что, вероятно, связано с увеличением операционных затрат, в том числе на логистику и заработные платы», – сообщает ЦБ.

Предварительные данные показывают, что 300 млрд руб. прироста пришлись на застройщиков жилья. Средства юридических лиц увеличились на 692 млрд руб., или 1,3%, что ниже роста в 1,6% за июль. Основной вклад в прирост внесли рублевые остатки, которые возросли на 1,211 трлн руб., в основном благодаря компаниям-экспортерам.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 19%. Годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, говорилось в пресс-релизе Банка России по итогам заседания: инфляционное давление останется высоким. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отмечал ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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