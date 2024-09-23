Центробанк сообщил о росте кредитования компаний в августе на 1,9%
Центробанк РФ сообщил о росте кредитования компаний в августе 2024 г. на 1,9% против 2,3% в июле, составив 1,5 трлн руб. Согласно отчету регулятора, прирост портфеля розничных кредитов остался на уровне июля – 1,2%, сообщает ЦБ в обзоре банковского сектора.
Корпоративный портфель продемонстрировал рост благодаря рублевым кредитам, которые увеличились на 1,8 трлн руб., или 2,6%. Согласно оценке регулятора, эти кредиты были предоставлены компаниям из различных отраслей и в основном использовались для пополнения оборотных средств.
«Бизнес продолжает предъявлять повышенный спрос на оборотное финансирование, что, вероятно, связано с увеличением операционных затрат, в том числе на логистику и заработные платы», – сообщает ЦБ.
Предварительные данные показывают, что 300 млрд руб. прироста пришлись на застройщиков жилья. Средства юридических лиц увеличились на 692 млрд руб., или 1,3%, что ниже роста в 1,6% за июль. Основной вклад в прирост внесли рублевые остатки, которые возросли на 1,211 трлн руб., в основном благодаря компаниям-экспортерам.
13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 19%. Годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, говорилось в пресс-релизе Банка России по итогам заседания: инфляционное давление останется высоким. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отмечал ЦБ.