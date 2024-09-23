Центробанк сообщил о росте кредитования компаний в августе на 1,9%

Предварительные данные показывают, что 300 млрд руб. прироста пришлись на застройщиков жилья. Средства юридических лиц увеличились на 692 млрд руб., или 1,3%, что ниже роста в 1,6% за июль. Основной вклад в прирост внесли рублевые остатки, которые возросли на 1,211 трлн руб., в основном благодаря компаниям-экспортерам.