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ГД приняла в первом чтении проект об ужесточении ответственности для коллекторов

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для коллекторов за незаконные действия при взыскании долгов. Законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Документом предлагается ввести административную ответственность за неисполнение коллекторами или представителями кредитной или микрофинансовой организации наложенных на них ограничений. Согласно действующему законодательству, право связываться с должником имеет только кредитор, его представитель и новый кредитор, к которому перешло право требования. Право не распространяется на нового кредитора в случае отказа должника от взаимодействия. За нарушения коллекторам будет грозить штраф до 500 000 руб.

Также вводится наказание за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания «профессиональная коллекторская организация». Штраф составит до 300 000 руб. Ответственность будет грозить и за неисполнение решения Федеральной службы судебных приставов об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником. Для должностных лиц предусматривается дисквалификация на срок до одного года или штраф до 100 000 руб., а для юрлиц – штраф до 300 000 руб.

«Важно, чтобы коллекторы работали строго в соответствии с требованием закона, а любой произвол был исключен», - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

22 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий привлекать коллекторов для взимания с граждан просроченной задолженности за коммунальные услуги не только управляющим компаниям, но и наймодателям жилого помещения.

В соответствии с новым законом привлекать коллекторов также не смогут наймодатели по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда соцпользования, а также по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда. Если наймодатели заключат договор с коллекторской компанией, он будет считаться ничтожным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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