ГД приняла в первом чтении проект об ужесточении ответственности для коллекторов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для коллекторов за незаконные действия при взыскании долгов. Законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Документом предлагается ввести административную ответственность за неисполнение коллекторами или представителями кредитной или микрофинансовой организации наложенных на них ограничений. Согласно действующему законодательству, право связываться с должником имеет только кредитор, его представитель и новый кредитор, к которому перешло право требования. Право не распространяется на нового кредитора в случае отказа должника от взаимодействия. За нарушения коллекторам будет грозить штраф до 500 000 руб.
Также вводится наказание за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания «профессиональная коллекторская организация». Штраф составит до 300 000 руб. Ответственность будет грозить и за неисполнение решения Федеральной службы судебных приставов об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником. Для должностных лиц предусматривается дисквалификация на срок до одного года или штраф до 100 000 руб., а для юрлиц – штраф до 300 000 руб.
«Важно, чтобы коллекторы работали строго в соответствии с требованием закона, а любой произвол был исключен», - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
22 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий привлекать коллекторов для взимания с граждан просроченной задолженности за коммунальные услуги не только управляющим компаниям, но и наймодателям жилого помещения.
В соответствии с новым законом привлекать коллекторов также не смогут наймодатели по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда соцпользования, а также по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда. Если наймодатели заключат договор с коллекторской компанией, он будет считаться ничтожным.