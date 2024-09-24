ГД приняла в первом чтении проект об ужесточении ответственности для коллекторов

Также вводится наказание за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания «профессиональная коллекторская организация». Штраф составит до 300 000 руб. Ответственность будет грозить и за неисполнение решения Федеральной службы судебных приставов об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником. Для должностных лиц предусматривается дисквалификация на срок до одного года или штраф до 100 000 руб., а для юрлиц – штраф до 300 000 руб.