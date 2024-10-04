В платежных терминалах «Сбера» произошел сбой с двойным списанием средств
Пострадали те клиенты, которые оплачивали покупки в POS-терминалах Сбера. При этом проблема задела весь банковский рынок, так как Сбербанк обладает крупнейшей сетью платежных терминалов.
Ошибочные списания произошли по картам платежной системы Visa и у тех клиентов, которые несколько раз в день подтверждают платеж, отмечает издание.
На данных момент банки перепроверяют операции по картам и возвращают списанные по ошибке деньги, но это может занять время.