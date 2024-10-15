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Российский «Юникредит банк» введет порог для переводов в валюте без согласования

Ведомости

Российский «Юникредит банк» вводит минимальный уровень объема средств в иностранной валюте, который может быть переведен в другой банк или на счета других лиц без согласования с банком, с 12 ноября. Это следует из обновленных условий комплексного обслуживания физлиц банком.

Клиенты смогут переводить без согласования от $10 000, 10 000 евро и 70 000 юаней. Переводы в меньшей сумме будут исполняться по согласованию с банком. Издание Frank Media отмечает, что в предыдущей версии условий обслуживания подобных ограничений не было.

25 апреля российская «дочка» итальянского UniCredit подала иск о взыскании около 175 млн евро задолженности по контргарантиям с немецкой UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank). «Юникредит банк» требовал взыскать задолженность и проценты за несвоевременное исполнение обязательств по четырем контргарантиям на общую сумму около 175 млн евро.

В апреле агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России. «Юникредит банк» находится в перечне системно значимых банков России, в отношении которого, при этом, не введены западные санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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