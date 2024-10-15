Российский «Юникредит банк» введет порог для переводов в валюте без согласования
Российский «Юникредит банк» вводит минимальный уровень объема средств в иностранной валюте, который может быть переведен в другой банк или на счета других лиц без согласования с банком, с 12 ноября. Это следует из обновленных условий комплексного обслуживания физлиц банком.
Клиенты смогут переводить без согласования от $10 000, 10 000 евро и 70 000 юаней. Переводы в меньшей сумме будут исполняться по согласованию с банком. Издание Frank Media отмечает, что в предыдущей версии условий обслуживания подобных ограничений не было.
25 апреля российская «дочка» итальянского UniCredit подала иск о взыскании около 175 млн евро задолженности по контргарантиям с немецкой UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank). «Юникредит банк» требовал взыскать задолженность и проценты за несвоевременное исполнение обязательств по четырем контргарантиям на общую сумму около 175 млн евро.
В апреле агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России. «Юникредит банк» находится в перечне системно значимых банков России, в отношении которого, при этом, не введены западные санкции.