«Юникредит банк» хочет взыскать с UniCredit Bank GmbH 175 млн евро
«Дочка» итальянской группы UniCredit – российский «Юникредит банк» – подал иск о взыскании около 175 млн евро задолженности по контргарантиям с немецкой UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank), следует из данных картотеки арбитражных дел.
«Юникредит банк» требует взыскать задолженность и проценты за несвоевременное исполнение обязательств по четырем контргарантиям на общую сумму около 175 млн евро. Суд назначил собеседование со сторонами и предварительное рассмотрение дела на 14 июня.
Накануне «Юникредит банк» предупредил клиентов – юридических лиц об увеличении на стороне зарубежных банков-корреспондентов сроков международных переводов и их возможном возврате без исполнения.
19 апреля агентство Reuters со ссылкой на два ознакомленных с ситуацией источника сообщило, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России.
«Дочка» австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) – Райффайзенбанк – и «Юникредит банк» являются единственными системно значимые банками (их 13), которые не находятся под блокирующими санкциями.