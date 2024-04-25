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«Юникредит банк» хочет взыскать с UniCredit Bank GmbH 175 млн евро

Ведомости

«Дочка» итальянской группы UniCredit – российский «Юникредит банк» – подал иск о взыскании около 175 млн евро задолженности по контргарантиям с немецкой UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank), следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Юникредит банк» требует взыскать задолженность и проценты за несвоевременное исполнение обязательств по четырем контргарантиям на общую сумму около 175 млн евро. Суд назначил собеседование со сторонами и предварительное рассмотрение дела на 14 июня.

Накануне «Юникредит банк» предупредил клиентов – юридических лиц об увеличении на стороне зарубежных банков-корреспондентов сроков международных переводов и их возможном возврате без исполнения.

19 апреля агентство Reuters со ссылкой на два ознакомленных с ситуацией источника сообщило, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России.

«Дочка» австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) – Райффайзенбанк – и «Юникредит банк» являются единственными системно значимые банками (их 13), которые не находятся под блокирующими санкциями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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