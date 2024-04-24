Юникредит банк сообщил о сбоях в международных переводах юрлиц

Накануне RBI сообщил, что ЕЦБ вскоре запросит у кредитной организации ускорить процесс сокращения бизнеса в России. Согласно проекту требования, потребительские кредиты могут значительно сократиться в 2026 г., максимально – на 65% по сравнению с III кварталом 2023 г. Также могут сократиться международные платежи из России.