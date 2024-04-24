Юникредит банк сообщил о сбоях в международных переводах юрлиц
«Дочка» итальянской группы UniCredit – российский «Юникредит банк» предупредил клиентов – юридических лиц об увеличении на стороне зарубежных банков-корреспондентов сроков международных переводов и их возможном возврате без исполнения.
Комиссии за перевод будут списываться в соответствии с действующими тарифами, даже если переведенные средства вернутся на счет отправителя. Возможно списание комиссий и иностранными банками, уточнили в банке.
19 апреля агентство Reuters со ссылкой на два ознакомленных с ситуацией источника сообщило, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России.
Требования ко второму по величине европейскому банку в России будут аналогичны тем, что ЕЦБ предъявил австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI). В ЕЦБ и UniCredit отказались комментировать ситуацию.
Накануне RBI сообщил, что ЕЦБ вскоре запросит у кредитной организации ускорить процесс сокращения бизнеса в России. Согласно проекту требования, потребительские кредиты могут значительно сократиться в 2026 г., максимально – на 65% по сравнению с III кварталом 2023 г. Также могут сократиться международные платежи из России.
Райффайзенбанк является «дочкой» австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Он вместе с «Юникредит банком» единственные системно значимые банки (их 13), которые не находятся под блокирующими санкциями.