Сбербанк разместил новую версию своего приложения в App Store

Уточняется, что это последняя версия приложения в этом году. По заявлению банка, об этом «важно помнить, чтобы не стать жертвой мошенников, которые научились подделывать логотипы и даже фирменные цвета, чтобы фейковые приложения были похожи на настоящие». По состоянию на 22 октября 10:10 мск – приложение все еще доступно для пользователей iOS.