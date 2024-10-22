Сбербанк разместил новую версию своего приложения в App Store
Сбербанк разместил свое официальное приложение в App Store под названием «Бюджет Онлайн», сообщили «Ведомостям» в кредитной организации.
«Среди визуальных изменений – новый дизайн входа в приложение, который ранее уже стал доступен владельцам Android-смартфонов. Среди функциональных достоинств – полезные сервисы и разделы», – говорится в сообщении.
Уточняется, что это последняя версия приложения в этом году. По заявлению банка, об этом «важно помнить, чтобы не стать жертвой мошенников, которые научились подделывать логотипы и даже фирменные цвета, чтобы фейковые приложения были похожи на настоящие». По состоянию на 22 октября 10:10 мск – приложение все еще доступно для пользователей iOS.
«Сбер» регулярно публикует свои приложения в App Store и Google Play, несмотря на санкции США и ЕС. Клиентам доступны ранее скачанные сервисы и web-версия мобильного банка. Одним из первых таких приложений стал СБОЛ в августе 2022 г.
Банк также регулярно сообщает о фейковых приложениях. Информацию об этом Сбербанк публикует на своих страницах в социальных сетях. В частности, 18 июня кредитная организация сообщила о фейковом приложении, которое было зарегистрировано мошенниками под схожим со «Сбером» названием.