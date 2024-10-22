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Сбербанк разместил новую версию своего приложения в App Store

Ведомости

Сбербанк разместил свое официальное приложение в App Store под названием «Бюджет Онлайн», сообщили «Ведомостям» в кредитной организации.

«Среди визуальных изменений – новый дизайн входа в приложение, который ранее уже стал доступен владельцам Android-смартфонов. Среди функциональных достоинств – полезные сервисы и разделы», – говорится в сообщении.

Уточняется, что это последняя версия приложения в этом году. По заявлению банка, об этом «важно помнить, чтобы не стать жертвой мошенников, которые научились подделывать логотипы и даже фирменные цвета, чтобы фейковые приложения были похожи на настоящие». По состоянию на 22 октября 10:10 мск – приложение все еще доступно для пользователей iOS.

«Сбер» регулярно публикует свои приложения в App Store и Google Play, несмотря на санкции США и ЕС. Клиентам доступны ранее скачанные сервисы и web-версия мобильного банка. Одним из первых таких приложений стал СБОЛ в августе 2022 г.

Банк также регулярно сообщает о фейковых приложениях. Информацию об этом Сбербанк публикует на своих страницах в социальных сетях. В частности, 18 июня кредитная организация сообщила о фейковом приложении, которое было зарегистрировано мошенниками под схожим со «Сбером» названием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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