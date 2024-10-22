HSBC объявил о реструктуризации и перестановках в руководстве
Британский банковский холдинг HSBC сообщил об объединении некоторых подразделений, перемены в группе пройдут под руководством нового генерального директора Джоржа Элхедери, передает Reuters.
Новая структура руководства, которая включает назначение бывшего директора по рискам Пэм Каур финансовым директором, «раскроет наш полный потенциал и обеспечит успех в будущем», приводит агентство слова Элхедери в служебной записке для сотрудников.
HSBC, как пишет Reuters, разделяет свои операции на четыре бизнес-направления: Великобритания, Гонконг, корпоративный и институциональный банкинг и управление частным капиталом. В руководстве группы ожидают, что реструктуризация позволит реализовать недавнюю заявленную цель кредитора. Речь идет о перекрестных продажах большего количества продуктов клиентам, ориентированным на международный рынок, указывает агентство.
HSBC не уточнил, какая прогнозируется экономия затрат и сколько рабочих мест будет затронуто. Подробности об этом могут появиться 29 октября в отчете за III квартал, пишет Reuters.
HSBC также объявил о ряде изменений в высшем руководстве. Финансовым директором группы назначена Каур, работавшая в банке с 2013 г. Генеральный директор Global Banking and Markets Грег Гайетт займет, по данным агентства, недавно созданную должность председателя группы стратегических клиентов. Главы банка по Европе и Ближнему Востоку покинут свои посты.