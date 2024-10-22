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HSBC объявил о реструктуризации и перестановках в руководстве

Ведомости

Британский банковский холдинг HSBC сообщил об объединении некоторых подразделений, перемены в группе пройдут под руководством нового генерального директора Джоржа Элхедери, передает Reuters.

Новая структура руководства, которая включает назначение бывшего директора по рискам Пэм Каур финансовым директором, «раскроет наш полный потенциал и обеспечит успех в будущем», приводит агентство слова Элхедери в служебной записке для сотрудников.

HSBC, как пишет Reuters, разделяет свои операции на четыре бизнес-направления: Великобритания, Гонконг, корпоративный и институциональный банкинг и управление частным капиталом. В руководстве группы ожидают, что реструктуризация позволит реализовать недавнюю заявленную цель кредитора. Речь идет о перекрестных продажах большего количества продуктов клиентам, ориентированным на международный рынок, указывает агентство.

HSBC не уточнил, какая прогнозируется экономия затрат и сколько рабочих мест будет затронуто. Подробности об этом могут появиться 29 октября в отчете за III квартал, пишет Reuters.

HSBC также объявил о ряде изменений в высшем руководстве. Финансовым директором группы назначена Каур, работавшая в банке с 2013 г. Генеральный директор Global Banking and Markets Грег Гайетт займет, по данным агентства, недавно созданную должность председателя группы стратегических клиентов. Главы банка по Европе и Ближнему Востоку покинут свои посты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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