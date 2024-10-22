HSBC объявил о реструктуризации и перестановках в руководстве

HSBC также объявил о ряде изменений в высшем руководстве. Финансовым директором группы назначена Каур, работавшая в банке с 2013 г. Генеральный директор Global Banking and Markets Грег Гайетт займет, по данным агентства, недавно созданную должность председателя группы стратегических клиентов. Главы банка по Европе и Ближнему Востоку покинут свои посты.