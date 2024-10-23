Криптобиржа Binance за год потеряла 13% доли рынка спотовой торговли

С октября 2023 г. по октябрь 2024 г. спотовые объемы торгов на 22 крупнейших централизованных криптобиржах превысили $54 трлн. Больше половины торгов приходится на три криптобиржи: Binance, OKX и Bybit. Binance оказалась лидером с объемом $5,78 трлн, тогда как доля сократилась с 52,5% до 39,5%. Как отмечают аналитики, от сокращения доли Binance выиграли другие учатники рынка. Bybit стала крупнейшим бенефициаром, увеличив долю рынка более чем вдвое – с 3,2% до 8,51%. Криптобиржа OKX, которая теперь является третьей по величине спотовой биржей, выросла с 5,4% до 6,38%.