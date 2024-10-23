Криптобиржа Binance за год потеряла 13% доли рынка спотовой торговли
Криптобиржа Binance за 12 месяцев потеряла 13% доли рынка спотовой торговли криптовалютой, но сохранила первенство по общему показателю, следует из отчета криптокомпании 0xscope.
С октября 2023 г. по октябрь 2024 г. спотовые объемы торгов на 22 крупнейших централизованных криптобиржах превысили $54 трлн. Больше половины торгов приходится на три криптобиржи: Binance, OKX и Bybit. Binance оказалась лидером с объемом $5,78 трлн, тогда как доля сократилась с 52,5% до 39,5%. Как отмечают аналитики, от сокращения доли Binance выиграли другие учатники рынка. Bybit стала крупнейшим бенефициаром, увеличив долю рынка более чем вдвое – с 3,2% до 8,51%. Криптобиржа OKX, которая теперь является третьей по величине спотовой биржей, выросла с 5,4% до 6,38%.
В список из пяти крупнейших бирж по спотовым объемам торгов также вошли корейская Upbit и американская Coinbase. На их долю пришлось 5,85 и 5,7% соответственно от общей доли торгов. В отчете отмечены и показатели бирж, торгующих деривативами. Из 22 платформ только половина предлагает такие инструменты. Несмотря на это, общий объем торгов криптодеривативами всего на 27% ниже спотового объема, составляя $39,38 трлн. Доля владения Binance в этом секторе сократилась на 8,4%, с 50,9% до 42,5%.
Аналитики отдельно отметили укрепление позиций децентрализованных бирж (для осуществления обмена криптоактивов такие биржи (DEX) не требуют доверенного третьего лица или посредника. К середине октября объемы торгов на DEX составили 13,6% от общего объема оборота криптобирж. Согласно статистике, на каждый миллиард долларов, торгуемых на централизованных биржах (CEX), $136 млн приходились на торговлю на децентрализованных биржах.