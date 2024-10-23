Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Криптобиржа Binance за год потеряла 13% доли рынка спотовой торговли

Ведомости

Криптобиржа Binance за 12 месяцев потеряла 13% доли рынка спотовой торговли криптовалютой, но сохранила первенство по общему показателю, следует из отчета криптокомпании 0xscope.

С октября 2023 г. по октябрь 2024 г. спотовые объемы торгов на 22 крупнейших централизованных криптобиржах превысили $54 трлн. Больше половины торгов приходится на три криптобиржи: Binance, OKX и Bybit. Binance оказалась лидером с объемом $5,78 трлн, тогда как доля сократилась с 52,5% до 39,5%. Как отмечают аналитики, от сокращения доли Binance выиграли другие учатники рынка. Bybit стала крупнейшим бенефициаром, увеличив долю рынка более чем вдвое – с 3,2% до 8,51%. Криптобиржа OKX, которая теперь является третьей по величине спотовой биржей, выросла с 5,4% до 6,38%.

В список из пяти крупнейших бирж по спотовым объемам торгов также вошли корейская Upbit и американская Coinbase. На их долю пришлось 5,85 и 5,7% соответственно от общей доли торгов. В отчете отмечены и показатели бирж, торгующих деривативами. Из 22 платформ только половина предлагает такие инструменты. Несмотря на это, общий объем торгов криптодеривативами всего на 27% ниже спотового объема, составляя $39,38 трлн. Доля владения Binance в этом секторе сократилась на 8,4%, с 50,9% до 42,5%.

Аналитики отдельно отметили укрепление позиций децентрализованных бирж (для осуществления обмена криптоактивов такие биржи (DEX) не требуют доверенного третьего лица или посредника. К середине октября объемы торгов на DEX составили 13,6% от общего объема оборота криптобирж. Согласно статистике, на каждый миллиард долларов, торгуемых на централизованных биржах (CEX), $136 млн приходились на торговлю на децентрализованных биржах.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных