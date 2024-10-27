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Силуанов объяснил необходимость создания платежной системы стран БРИКС

Ведомости

Создание платежной системы стран БРИКС является жизненной необходимостью, так как нужна альтернатива, заявил министр финансов России Антон Силуанов журналисту Павлу Зарубину.

«Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу. Кого-то устраивает и нынешняя система, но альтернатива всегда лучше, если есть», – сказал министр.

18 октября президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что государства – участники объединения рассматривают возможность создания новой финансовой системы. По словам президента, это необходимо во избежание ограничений со стороны других стран. Он уточнил, что речь идет о создании аналога SWIFT.

Силуанов на полях саммита БРИКС 22 октября в комментарии «Известиям» сообщил, что новая платежная система стран БРИКС, создание которой планируется с учетом использования цифровых финансовых активов (ЦФА), будет включать в себя и систему передачи финансовых сообщений. Из декларации саммита в Казани также следует, что объединение изучит возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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