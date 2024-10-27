Силуанов объяснил необходимость создания платежной системы стран БРИКС
Создание платежной системы стран БРИКС является жизненной необходимостью, так как нужна альтернатива, заявил министр финансов России Антон Силуанов журналисту Павлу Зарубину.
«Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу. Кого-то устраивает и нынешняя система, но альтернатива всегда лучше, если есть», – сказал министр.
18 октября президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что государства – участники объединения рассматривают возможность создания новой финансовой системы. По словам президента, это необходимо во избежание ограничений со стороны других стран. Он уточнил, что речь идет о создании аналога SWIFT.
Силуанов на полях саммита БРИКС 22 октября в комментарии «Известиям» сообщил, что новая платежная система стран БРИКС, создание которой планируется с учетом использования цифровых финансовых активов (ЦФА), будет включать в себя и систему передачи финансовых сообщений. Из декларации саммита в Казани также следует, что объединение изучит возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear.