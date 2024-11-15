Центробанк с 1 января временно отменит ограничение ПСК по кредитным картам
Совет директоров Банка России решил с 1 января по 31 марта 2025 г. не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В ЦБ пояснили, что по кредитным картам из-за некорректных практик ряда крупных банков, на которые приходится основной объем выдач, среднерыночное значение ПСК за III квартал оказалось заниженным. Поскольку оно служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 г., то в сегменте кредитных карт это ограничение могло бы привести к сокращению доступности карт для граждан.
«С учетом роста рыночных ставок Банк России отменяет сроком на один квартал предельный уровень ПСК по кредитным картам», – говорится в сообщении.
Регулятор также направил в банки предписания о необходимости оперативно устранить нарушения и перейти на корректную методику расчета ПСК. Риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами, добавили в ЦБ.
Ранее совет директоров Банка России принял решение с 10 октября по 31 марта 2025 г. не ограничивать для банков ПСК по ипотечным кредитам на покупку жилья или земельного участка. Как сказано в пояснении, это позволит банкам отразить изменения в ипотечных ставках в условиях меняющейся ситуации на финансовом рынке, включая последствия решений по ключевой ставке. Таким образом, сохранится возможность получения заемщиками ипотеки, хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного увеличения стоимости жилья.