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Центробанк с 1 января временно отменит ограничение ПСК по кредитным картам

Ведомости

Совет директоров Банка России решил с 1 января по 31 марта 2025 г. не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что по кредитным картам из-за некорректных практик ряда крупных банков, на которые приходится основной объем выдач, среднерыночное значение ПСК за III квартал оказалось заниженным. Поскольку оно служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 г., то в сегменте кредитных карт это ограничение могло бы привести к сокращению доступности карт для граждан.

«С учетом роста рыночных ставок Банк России отменяет сроком на один квартал предельный уровень ПСК по кредитным картам», – говорится в сообщении.

Регулятор также направил в банки предписания о необходимости оперативно устранить нарушения и перейти на корректную методику расчета ПСК. Риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами, добавили в ЦБ.

Ранее совет директоров Банка России принял решение с 10 октября по 31 марта 2025 г. не ограничивать для банков ПСК по ипотечным кредитам на покупку жилья или земельного участка. Как сказано в пояснении, это позволит банкам отразить изменения в ипотечных ставках в условиях меняющейся ситуации на финансовом рынке, включая последствия решений по ключевой ставке. Таким образом, сохранится возможность получения заемщиками ипотеки, хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного увеличения стоимости жилья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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