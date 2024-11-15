Центробанк с 1 января временно отменит ограничение ПСК по кредитным картам

Ранее совет директоров Банка России принял решение с 10 октября по 31 марта 2025 г. не ограничивать для банков ПСК по ипотечным кредитам на покупку жилья или земельного участка. Как сказано в пояснении, это позволит банкам отразить изменения в ипотечных ставках в условиях меняющейся ситуации на финансовом рынке, включая последствия решений по ключевой ставке. Таким образом, сохранится возможность получения заемщиками ипотеки, хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного увеличения стоимости жилья.