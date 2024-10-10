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ЦБ отменил ограничение ПСК по ипотеке до конца марта 2025 года

Ведомости

Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября по 31 марта 2025 г. не ограничивать для банков полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным кредитам на покупку жилья или земельного участка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как сказано в пояснении, такое решение позволит банкам отразить изменения в ипотечных ставках в условиях меняющейся ситуации на финансовом рынке, включая последствия решений по ключевой ставке. Это позволит банкам соблюдать требования закона о предельном уровне процентной ставки. Таким образом, сохраняется возможность получения ипотечных кредитов для заемщиков, хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного увеличения стоимости жилья.

Риски увелечения долговой нагрузки ипотечных заемщиков будут ограничены действующими надбавками. Для адаптации ипотечных кредиторов к изменению ситуации на рынке ЦБ РФ планирует отказаться от ограничения ПСК по ипотеке на постоянной основе.

Для других продуктов кредитных организаций ограничения ПСК сохраняется.

13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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