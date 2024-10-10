ЦБ отменил ограничение ПСК по ипотеке до конца марта 2025 года

Как сказано в пояснении, такое решение позволит банкам отразить изменения в ипотечных ставках в условиях меняющейся ситуации на финансовом рынке, включая последствия решений по ключевой ставке. Это позволит банкам соблюдать требования закона о предельном уровне процентной ставки. Таким образом, сохраняется возможность получения ипотечных кредитов для заемщиков, хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного увеличения стоимости жилья.