ЦБ отменил ограничение ПСК по ипотеке до конца марта 2025 года
Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября по 31 марта 2025 г. не ограничивать для банков полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным кредитам на покупку жилья или земельного участка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Как сказано в пояснении, такое решение позволит банкам отразить изменения в ипотечных ставках в условиях меняющейся ситуации на финансовом рынке, включая последствия решений по ключевой ставке. Это позволит банкам соблюдать требования закона о предельном уровне процентной ставки. Таким образом, сохраняется возможность получения ипотечных кредитов для заемщиков, хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного увеличения стоимости жилья.
Риски увелечения долговой нагрузки ипотечных заемщиков будут ограничены действующими надбавками. Для адаптации ипотечных кредиторов к изменению ситуации на рынке ЦБ РФ планирует отказаться от ограничения ПСК по ипотеке на постоянной основе.
Для других продуктов кредитных организаций ограничения ПСК сохраняется.
13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.