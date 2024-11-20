Чистая прибыль «Ренессанс страхования» по МСФО снизилась на 53,2%
Чистая прибыль «Ренессанс страхования» за январь – сентябрь 2024 г. составила 4,5 млрд руб., сообщается в отчете группы. Показатель снизился на 53,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 38,7% год к году, достигнув 118,2 млрд руб. В группе пояснили, что это произошло из-за увеличения продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования. Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) увеличились на 134,9% до 46,5 млрд руб. Премии от ДМС увеличились на 34,8% до 10 млрд руб. Премии от продуктов автострахования выросли на 20,2% до 33,2 млрд руб.
По состоянию на 30 сентября инвестиционный портфель группы составил 203,8 млрд руб., увеличившись на 11,8% год к году. Состав портфеля на конец отчетного периода: корпоративные облигации (37%), государственные и муниципальные облигации (17%), акции (10%), депозиты и денежные средства (28%) и другое (8%), уточняется в отчете. Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) достиг 14,6%.
4 и 7 октября «Ренессанс страхование» сообщила о закрытии двух сделок: о передаче страхового портфеля «ВСК – Линия жизни» по накопительному и инвестиционному страхованию в компанию «Ренессанс жизнь» и о покупке компании ООО «СК «Райффайзен лайф». Страховой портфель «ВСК – линия жизни» составляет около 12 млрд руб., а портфель «Райффайзен лайф» – примерно 20 млрд руб. Предполагается, что сделки должны положительно отразиться на результатах группы в IV квартале 2024 г.
Кроме того, 6 ноября совет директоров группы одобрил выплату дивидендов в размере 3,6 руб. на акцию, или 2 млрд руб. в абсолютном значении. На 9 декабря 2024 г. запланировано проведение ВОСА группы по вопросу дивидендов.