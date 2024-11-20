Чистая прибыль «Ренессанс страхования» по МСФО снизилась на 53,2%

Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 38,7% год к году, достигнув 118,2 млрд руб. В группе пояснили, что это произошло из-за увеличения продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования. Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) увеличились на 134,9% до 46,5 млрд руб. Премии от ДМС увеличились на 34,8% до 10 млрд руб. Премии от продуктов автострахования выросли на 20,2% до 33,2 млрд руб.