Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Чистая прибыль «Ренессанс страхования» по МСФО снизилась на 53,2%

Ведомости

Чистая прибыль «Ренессанс страхования» за январь – сентябрь 2024 г. составила 4,5 млрд руб., сообщается в отчете группы. Показатель снизился на 53,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 38,7% год к году, достигнув 118,2 млрд руб. В группе пояснили, что это произошло из-за увеличения продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования. Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) увеличились на 134,9% до 46,5 млрд руб. Премии от ДМС увеличились на 34,8% до 10 млрд руб. Премии от продуктов автострахования выросли на 20,2% до 33,2 млрд руб.

По состоянию на 30 сентября инвестиционный портфель группы составил 203,8 млрд руб., увеличившись на 11,8% год к году. Состав портфеля на конец отчетного периода: корпоративные облигации (37%), государственные и муниципальные облигации (17%), акции (10%), депозиты и денежные средства (28%) и другое (8%), уточняется в отчете. Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) достиг 14,6%.

4 и 7 октября «Ренессанс страхование» сообщила о закрытии двух сделок: о передаче страхового портфеля «ВСК – Линия жизни» по накопительному и инвестиционному страхованию в компанию «Ренессанс жизнь» и о покупке компании ООО «СК «Райффайзен лайф». Страховой портфель «ВСК – линия жизни» составляет около 12 млрд руб., а портфель «Райффайзен лайф» – примерно 20 млрд руб. Предполагается, что сделки должны положительно отразиться на результатах группы в IV квартале 2024 г.

Кроме того, 6 ноября совет директоров группы одобрил выплату дивидендов в размере 3,6 руб. на акцию, или 2 млрд руб. в абсолютном значении. На 9 декабря 2024 г. запланировано проведение ВОСА группы по вопросу дивидендов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных