Глава «Ренессанс страхования» заявила о недооцененности акций компании

Глава «Ренессанс страхования» заявила о недооцененности акций компанииЕсли смотреть на мировые мультипликаторы, капитализация группы должна быть в 2 раза больше, считает Гадлиба
Глава «Ренессанс страхования» считает акции компании сильно недооцененными. В целом высокие процентные ставки – благоприятная конъюнктура для страховщиков, но их постоянный рост ведет к сокращению их инвестпортфеля из-за переоценки ценных бумаг, отмечают эксперты
Акции единственного страховщика на бирже – группы «Ренессанс страхование» – «очень сильно недооценены», сказала в интервью «Ведомостям» ее гендиректор Юлия Гадлиба. «Если посмотреть на таргеты по нашим акциям у аналитиков, то в среднем это 130–140 руб. за бумагу при текущей цене 97 руб. (на момент проведения интервью) Это, конечно, говорит о недооцененности компании. А если смотреть на мировые мультипликаторы в 2–2,5х по капиталу, то наша капитализация сейчас должна быть в 2 раза больше», – отметила она.
По итогам торгов 15 ноября одна акция «Ренессанса» на Мосбирже стоила 101,8 руб., а рыночная капитализация составляла 56,7 млрд руб.
Бизнес «Ренессанса» растет опережающими темпами, по мнению Гадлибы: за первое полугодие сумма подписанных премий группы увеличилась на 40% год к году до 73,4 млрд руб. (рынок вырос на 21%). «Это, честно говоря, даже не типовые для страхового бизнеса темпы – наш внутренний таргет для группы расти не менее 20%», – отметила гендиректор «Ренессанса». Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия сократилась до 3,9 млрд руб. против 7 млрд руб. годом ранее. Коэффициент достаточности капитала на 30 июня составлял 151% при регуляторном уровне в 105%.
По итогам 2023 г. сборы «Ренессанса» выросли на 17,3% до 123 млрд руб. (относительно 2021 г. – за 2022 г. показатели не раскрывались), прибыль – в 2 раза до 10,3 млрд руб., инвестпортфель прибавил 24% и достиг 182 млрд руб., а с учетом двух сделок (передача портфеля «ВСК – линия жизни» и покупка «Райффайзен лайф») к концу года он превысит 200 млрд руб., оценивает Гадлиба.
В группе прогнозируют хорошие итоги года, «несмотря на вызовы в виде роста ставок и замедления экономики». По оценкам аналитиков, диапазон по чистой прибыли у «Ренессанса» будет в размере 7–10 млрд руб. «С какой границы мы закроем год, будет зависеть от фондового рынка, потому что, как и любая страховая компания, мы основной доход зарабатываем на инвестициях: портфель в основном сформирован из ОФЗ», – отметила Гадлиба. Она не раскрыла, какой убыток зафиксировала компания вследствие переоценки гособлигаций в портфеле.
«В начале цикла снижения ставки, который когда-то все-таки начнется, будет положительная переоценка ОФЗ, поэтому следующий год мы ожидаем очень хорошим для инвестиционного портфеля. Второе – как раз в следующем году у нас будет уникальная возможность сформировать портфель с инструментами с достаточно низким риском и высокой доходностью, который создаст доходность компании на ближайшие 3–5 лет», – резюмировала Гадлиба.
«Ренессанс» также намерен следовать своей дивполитике – выплачивать на полугодовой основе не менее 50% от чистой прибыли за год. По итогам первого полугодия группа рекомендовала дивиденды размере 3,6 руб. на акцию, или 2 млрд руб. в абсолютном значении (примерно 51% от чистой прибыли).
Оценки аналитиков
Основной доход компании страхового сектора получают от инвестиционного портфеля – они собирают премии, размещают их в активы и получают доход до тех пор, пока не понадобится произвести выплаты по полисам, говорит портфельный управляющий по акциям УК «Альфа-капитал» Никита Зевакин. Обычно страховщики размещают средства в консервативные инструменты с фиксированной доходностью (облигации и депозиты) – в условиях высоких ставок они генерируют повышенные доходы и это положительно влияет на прибыль, отметил он. У «Ренессанс страхования» такие активы занимают более 80% портфеля, поэтому компания имеет стабильный процентный доход, добавляет аналитик «Цифра брокера» Кирилл Климентьев. При этом инвестиционный портфель эмитента почти в 4 раза больше его капитализации – 192 млрд руб. против 56 млрд, обращает внимание эксперт.
В целом высокие процентные ставки – благоприятная конъюнктура для страховщиков, но их постоянный рост ведет к сокращению их инвестпортфеля из-за переоценки ценных бумаг, подтверждает старший аналитик УК «Первая» Артем Перминов. В первом полугодии 2024 г. «Ренессанс» получил негативный эффект на прибыль от просадки цен долгосрочных ОФЗ, что снизило прибыль, напомнил Зевакин. При этом компания является бенефициаром роста страхового рынка и пока ее финансовые результаты в целом соответствуют ожиданиям аналитиков, указал Перминов.
Последние годы финансовое положение «Ренессанс страхования» улучшается, констатирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев. В частности, в первом полугодии в России наблюдался хороший рост сегмента автострахования, а это около трети бизнеса компании, добавил Абелев. Продажи автомобилей в первые шесть месяцев этого года активно восстанавливались (+74,5% до 754 627 шт., по данным Ассоциации европейского бизнеса), и это дало «Ренессанс страхованию» запас роста инвестиционного портфеля.
Были и другие позитивные события, напоминает эксперт: в январе компания запустила мотивационную программу, которая привязала премии менеджмента к росту акций, а в октябре закрыла сделку по покупке «Райффайзен лайф» у Райффайзенбанка и австрийской страховой группы Uniqa, отметил эксперт. Слияние увеличило инвестиционный портфель компании (у «Райффайзен лайф» на начало года он составлял 20 млрд руб.) и добавило новых клиентов.
Благодаря этой покупке прибыль по итогам 2024 г. окажется больше результатов предыдущего года и составит 9,2 млрд руб., прогнозирует старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова. На этом фоне компания может заплатить дивиденды в размере 8,65 руб. на акцию (дивидендная доходность с учетом цены по итогам торгов 15 ноября – 8,5%), включая 3,6 руб. за первую половину 2024 г. Но поскольку динамика на рынках капитала в последние месяцы была не очень позитивной, есть риски понижения прогноза, предупредила эксперт.
Перспективы бумаг
«Ренессанс страхование» стабильно распределяет прибыль среди акционеров и по итогам 2024 г. можно ожидать дивидендной доходности выше 13% (от 13,3 руб. на акцию), считает Зевакин. Дальнейшие перспективы развития компании будут зависеть от динамики ставок и способности компании расширять свою долю на рынке страхования, отметил он. Перминов ждет, что чистая прибыль компании в 2024 г. составит 10 млрд руб. При условии выплаты акционерам половины этой суммы дивдоходность должна составить около 10% (10,2 руб. на акцию), как и обещает глава компании. Абелев считает, что по итогам 2024 г. объем полученных компанией премий вырастет до 150 млрд руб. по сравнению с 123,4 млрд руб. годом ранее, но дивиденды будут меньше прогноза компании – на уровне 25–30% от чистой прибыли.
По итогам года процентный доход «Ренессанс страхования» существенно вырастет из-за роста ключевой ставки, но чистая прибыль может снизиться к 2023 г. из-за переоценки облигаций до 8 млрд руб., отмечает Климентьев. Дивидендная доходность может составить около 7,5% (7,6 руб. на акцию), считает он. При этом рентабельность капитала (ROE) будет на уровне 18% даже с учетом снижения чистой прибыли, поэтому акции компании могут быть интересны для консервативного портфеля, считает Климентьев. Его целевая цена по бумагам на горизонте 12 месяцев – 135 руб. (апсайд +32%).
Абелев советует держать бумаги компании – увеличивать долю точно не стоит, не дождавшись итогов 2024 г. Он установил таргет для акций страховщика на ближайший год в размере 130–135 руб. за бумагу (апсайд +28–32%). Справедливая цена бумаг на конец 2025 г. – 115 руб. (+13%), считает Найденова.
Сейчас определяющим фактором динамики акций компании являются уже ожидания по чистой прибыли следующего года, считает Перминов. Если рост процентных ставок прекратится, страховщик будет выигрывать от постепенной переоценки портфеля вверх по мере приближения погашения бумаг в нем, а также более высокого текущего процентного дохода, пояснил эксперт. Это спровоцирует существенный рост прибыли, и эффект усилится в том случае, если ставки начнут снижаться. Но даже если они продолжат рост, накопленный убыток от переоценки бумаг компании будет сокращаться и со временем выйдет в ноль, ожидает Перминов. По его оценке, справедливая стоимость «Ренессанс страхования» минимум в 1,5 раза выше текущих уровней. При смягчении денежно-кредитной политики ЦБ в 2025 г. переоценка портфеля принесет компании дополнительный доход, согласен Климентьев, – дивдоходность в этом случае может превысить 15% (15,3 руб. на акцию).