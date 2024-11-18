Глава «Ренессанс страхования» заявила о недооцененности акций компании

Основной доход компании страхового сектора получают от инвестиционного портфеля – они собирают премии, размещают их в активы и получают доход до тех пор, пока не понадобится произвести выплаты по полисам, говорит портфельный управляющий по акциям УК «Альфа-капитал» Никита Зевакин. Обычно страховщики размещают средства в консервативные инструменты с фиксированной доходностью (облигации и депозиты) – в условиях высоких ставок они генерируют повышенные доходы и это положительно влияет на прибыль, отметил он. У «Ренессанс страхования» такие активы занимают более 80% портфеля, поэтому компания имеет стабильный процентный доход, добавляет аналитик «Цифра брокера» Кирилл Климентьев. При этом инвестиционный портфель эмитента почти в 4 раза больше его капитализации – 192 млрд руб. против 56 млрд, обращает внимание эксперт.