В ВТБ рассказали о программе форума «Россия зовет»

Второй день форума начнется с презентации инвестиционной стратегии «ВТБ Мои инвестиции» на 2025 г. с прогнозами по ключевым макропоказателям и тенденциям фондового рынка. Планируется проведение сессий по таким вопросам, как наращивание капитализации фондового рынка, стратегия эмитентов в период высоких ставок, портфели для долгосрочных инвестиций, потенциал инвестирования с использованием технологий искусственного интеллекта и цифровых финансовых активов. Участие в обсуждении примут представители компаний-эмитентов, госорганов и розничные инвесторы.