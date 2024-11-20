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В ВТБ рассказали о программе форума «Россия зовет»

Ведомости

В первый день инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» состоятся две сессии, посвященные глобальной межстрановой кооперации и созданию возможностей для долгосрочных инвестиционных проектов, а во второй день планируется обсуждение розничного инвестирования и развития финансового рынка. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

На макроэкономической сессии будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной и бюджетной политики страны, а также механизмы взаимодействия дружественных государств, поддержка долгосрочных инвестиций, развитие трудового и кадрового потенциала. Модератором выступит первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, а в качестве спикеров выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Ожидается, что в дискуссии также примут участие владелец сети ресторанов «Вкусно – и точка!» Александр Говор, президент «Космос груп» Анил Агарвал и председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

Второй день форума начнется с презентации инвестиционной стратегии «ВТБ Мои инвестиции» на 2025 г. с прогнозами по ключевым макропоказателям и тенденциям фондового рынка. Планируется проведение сессий по таким вопросам, как наращивание капитализации фондового рынка, стратегия эмитентов в период высоких ставок, портфели для долгосрочных инвестиций, потенциал инвестирования с использованием технологий искусственного интеллекта и цифровых финансовых активов. Участие в обсуждении примут представители компаний-эмитентов, госорганов и розничные инвесторы.

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» состоится 4–5 декабря в Центре международной торговли в Москве, его основной темой станет «Будущее капитала и капитал будущего». Мероприятия пройдут в очном формате, но будет возможность присоединиться к трансляции сессий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что если Владимир Путин будет участвовать в инвестиционном форуме ВТБ, Кремль своевременно проинформирует об этом общественность.

Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 г. Участие в нем принимают представители госструктур, руководители российских и международных компаний, инвесторы. В декабре 2023 г. в форуме участвовал глава государства. Во время выступления он заявил, что глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений, связанных с тем, что на смену глобализации приходит многополярная модель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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