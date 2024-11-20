В ВТБ рассказали о программе форума «Россия зовет»
В первый день инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» состоятся две сессии, посвященные глобальной межстрановой кооперации и созданию возможностей для долгосрочных инвестиционных проектов, а во второй день планируется обсуждение розничного инвестирования и развития финансового рынка. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.
На макроэкономической сессии будут рассмотрены вопросы денежно-кредитной и бюджетной политики страны, а также механизмы взаимодействия дружественных государств, поддержка долгосрочных инвестиций, развитие трудового и кадрового потенциала. Модератором выступит первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, а в качестве спикеров выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Ожидается, что в дискуссии также примут участие владелец сети ресторанов «Вкусно – и точка!» Александр Говор, президент «Космос груп» Анил Агарвал и председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
Второй день форума начнется с презентации инвестиционной стратегии «ВТБ Мои инвестиции» на 2025 г. с прогнозами по ключевым макропоказателям и тенденциям фондового рынка. Планируется проведение сессий по таким вопросам, как наращивание капитализации фондового рынка, стратегия эмитентов в период высоких ставок, портфели для долгосрочных инвестиций, потенциал инвестирования с использованием технологий искусственного интеллекта и цифровых финансовых активов. Участие в обсуждении примут представители компаний-эмитентов, госорганов и розничные инвесторы.
Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» состоится 4–5 декабря в Центре международной торговли в Москве, его основной темой станет «Будущее капитала и капитал будущего». Мероприятия пройдут в очном формате, но будет возможность присоединиться к трансляции сессий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что если Владимир Путин будет участвовать в инвестиционном форуме ВТБ, Кремль своевременно проинформирует об этом общественность.
Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 г. Участие в нем принимают представители госструктур, руководители российских и международных компаний, инвесторы. В декабре 2023 г. в форуме участвовал глава государства. Во время выступления он заявил, что глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений, связанных с тем, что на смену глобализации приходит многополярная модель.