Стоимость биткойна превысила $96 000

13 ноября курс биткойна впервые превысил $90 000. Рост криптовалюты наблюдается после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Республиканец, в частности, пообещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. Трамп в ходе предвыборной гонки также неоднократно заявлял о планах поддержать растущую криптоиндустрию.