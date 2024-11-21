Стоимость биткойна превысила $96 000
Биткойн преодолел отметку в $96 000 и сейчас торгуется на уровне $96 387, следует из данных биржи Binance.
По данным Binance Market Data, биткойн преодолел рубеж в $96 000 в 4:04 UTC (7:04 мск), продемонстрировав суточный прирост на 4,47%.
13 ноября курс биткойна впервые превысил $90 000. Рост криптовалюты наблюдается после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Республиканец, в частности, пообещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. Трамп в ходе предвыборной гонки также неоднократно заявлял о планах поддержать растущую криптоиндустрию.
Биткойн, или Bitcoin, – виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейна. Биткойны создают сами пользователи с помощью специального софта, процесс называется майнинг (добыча). Курс биткойна формируется исключительно балансом спроса и предложения на рынке.