ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане

Запуск переводов по номеру карты в Казахстан и другие страны – одна из главных частей плана ВТБ по развитию международных финансовых сервисов для розничных клиентов. В пресс-релизе также указано, что за 9 месяцев текущего года клиенты ВТБ провели более 1,3 млн трансграничных переводов в дружественные страны: это в 7 раз превышает показатели предыдущего года. Общая сумма таких операций составила 33 млрд руб.