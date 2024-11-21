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ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане

Ведомости

ВТБ запустил сервис мгновенных переводов для розничных клиентов по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане, говорится на официальном сайте кредитно-финансовой организации.

В обновление вошли новые услуги, позволяющие перевести рубли с последующей автоматической конвертацией в национальную валюту Казахстана. Комиссия за перевод от 50 руб. составляет 0,5%, диапазон суммы перевода – от 100 до 200 000 руб. за одну операцию.

Запуск переводов по номеру карты в Казахстан и другие страны – одна из главных частей плана ВТБ по развитию международных финансовых сервисов для розничных клиентов. В пресс-релизе также указано, что за 9 месяцев текущего года клиенты ВТБ провели более 1,3 млн трансграничных переводов в дружественные страны: это в 7 раз превышает показатели предыдущего года. Общая сумма таких операций составила 33 млрд руб.

Кроме того, осенью 2023 г. Сбербанк наладил переводы в Казахстан на карты международных платежных систем Visa и MasterCard.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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