ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане
В обновление вошли новые услуги, позволяющие перевести рубли с последующей автоматической конвертацией в национальную валюту Казахстана. Комиссия за перевод от 50 руб. составляет 0,5%, диапазон суммы перевода – от 100 до 200 000 руб. за одну операцию.
Запуск переводов по номеру карты в Казахстан и другие страны – одна из главных частей плана ВТБ по развитию международных финансовых сервисов для розничных клиентов. В пресс-релизе также указано, что за 9 месяцев текущего года клиенты ВТБ провели более 1,3 млн трансграничных переводов в дружественные страны: это в 7 раз превышает показатели предыдущего года. Общая сумма таких операций составила 33 млрд руб.
Кроме того, осенью 2023 г. Сбербанк наладил переводы в Казахстан на карты международных платежных систем Visa и MasterCard.