WSJ: Morgan Stanley обслуживал сомнительных клиентов для собственной выгоды

Как оказалось, банк привлекал клиентов из стран, связанных с финансовой коррупцией и незаконным оборотом наркотиков. Федеральные следователи выясняют, позволял ли банк использовать счета для отмывания денег, полученных в результате коррупции, которые были связаны с бывшим министром правительства этой страны. Также внутренние документы предупреждали о том, что риски банка возросли из-за его связей с Россией и российскими банками, находящимся под санкциями. Morgan Stanley получил предупреждение от министерства финансов США. Документ 2023 г. также показал, что 24%, или 46 572, международных счетов Morgan Stanley по управлению активами были отнесены фирмой к категории «Высокого/сверхвысокого» риска отмывания денег. Фирма также отнесла по меньшей мере 25 000 международных электронных торговых счетов к зонам повышенного риска.