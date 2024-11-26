WSJ: Morgan Stanley обслуживал сомнительных клиентов для собственной выгоды
Банк Morgan Stanley обслуживал счета «сомнительных» клиентов для построения «бизнес-империи» в сфере управления капиталом, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутренние документы американского кредитора.
Внутренние документы кредитора свидетельствуют о сотрудничестве банка с рядом клиентов, которые, как отмечается, имеют связи с мировым терроризмом и коррупцией. Как сообщает издание, «богатство одной из клиенток», законность происхождения которого ставилось под сомнением органами, даже обсуждалось в чате сотрудниками по борьбе с финансовыми преступлениями США. Подразделение Morgan Stanley по управлению активами, которое управляет активами на сумму около $6 трлн, составляет почти половину общей выручки компании и является важнейшим источником прибыли, отмечает WSJ, указывая, что именно в этом подразделении и происходило «сомнительное сотрудничество» банка с рядом лиц.
«Новая коллекция внутренних документов, включая электронные письма, журналы внутренних чатов и отчеты, а также интервью с почти 20 нынешними и бывшими сотрудниками и руководителями, иллюстрирует повседневную деятельность банка, которая, как оказалось, не соответствовала нормативным стандартам по борьбе с отмыванием денег», – пишет издание.
Как оказалось, банк привлекал клиентов из стран, связанных с финансовой коррупцией и незаконным оборотом наркотиков. Федеральные следователи выясняют, позволял ли банк использовать счета для отмывания денег, полученных в результате коррупции, которые были связаны с бывшим министром правительства этой страны. Также внутренние документы предупреждали о том, что риски банка возросли из-за его связей с Россией и российскими банками, находящимся под санкциями. Morgan Stanley получил предупреждение от министерства финансов США. Документ 2023 г. также показал, что 24%, или 46 572, международных счетов Morgan Stanley по управлению активами были отнесены фирмой к категории «Высокого/сверхвысокого» риска отмывания денег. Фирма также отнесла по меньшей мере 25 000 международных электронных торговых счетов к зонам повышенного риска.