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WSJ: Morgan Stanley обслуживал сомнительных клиентов для собственной выгоды

Ведомости

Банк Morgan Stanley обслуживал счета «сомнительных» клиентов для построения «бизнес-империи» в сфере управления капиталом, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутренние документы американского кредитора.

Внутренние документы кредитора свидетельствуют о сотрудничестве банка с рядом клиентов, которые, как отмечается, имеют связи с мировым терроризмом и коррупцией. Как сообщает издание, «богатство одной из клиенток», законность происхождения которого ставилось под сомнением органами, даже обсуждалось в чате сотрудниками по борьбе с финансовыми преступлениями США. Подразделение Morgan Stanley по управлению активами, которое управляет активами на сумму около $6 трлн, составляет почти половину общей выручки компании и является важнейшим источником прибыли, отмечает WSJ, указывая, что именно в этом подразделении и происходило «сомнительное сотрудничество» банка с рядом лиц.

«Новая коллекция внутренних документов, включая электронные письма, журналы внутренних чатов и отчеты, а также интервью с почти 20 нынешними и бывшими сотрудниками и руководителями, иллюстрирует повседневную деятельность банка, которая, как оказалось, не соответствовала нормативным стандартам по борьбе с отмыванием денег», – пишет издание.

Как оказалось, банк привлекал клиентов из стран, связанных с финансовой коррупцией и незаконным оборотом наркотиков. Федеральные следователи выясняют, позволял ли банк использовать счета для отмывания денег, полученных в результате коррупции, которые были связаны с бывшим министром правительства этой страны. Также внутренние документы предупреждали о том, что риски банка возросли из-за его связей с Россией и российскими банками, находящимся под санкциями. Morgan Stanley получил предупреждение от министерства финансов США. Документ 2023 г. также показал, что 24%, или 46 572, международных счетов Morgan Stanley по управлению активами были отнесены фирмой к категории «Высокого/сверхвысокого» риска отмывания денег. Фирма также отнесла по меньшей мере 25 000 международных электронных торговых счетов к зонам повышенного риска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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