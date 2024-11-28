ФАС и ЦБ одобрили ВТБ покупку пакета акций «Почта банка»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и ЦБ одобрили ВТБ приобретение акций «Почта банка», заявил зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мы получили одобрение от ФАС и Центробанка на сделку по выкупу акций «Почта банка», принадлежащих «Почте России»», – сказал он.
По словам первого заместителя президента, ВТБ выкупит и долю «Почты», и долю топ-менеджера. «Почта банк» в связи со слиянием планирует снизить свой уставный капитал. Расчеты по сделке пройдут с 19 по 23 декабря.
«Никаких препятствий для того, чтобы таким нестандартным способом наша компания стала единственным акционером, для этого нет», – отметил глава ВТБ.
«Почта банк» создан в 2016 г. ВТБ и «Почтой России», им принадлежат равные доли – по 50% минус 1 акция. Две акции находятся в распоряжении у председателя правления «Почта банка» Александра Пахомова.
20 февраля «Ведомости» писали о решении ВТБ не ликвидировать банк «ФК Открытие» и сдавать его лицензию в 2025 г., как задумывалось стратегией изначально. Вместо ликвидации «Открытие» сначала присоединят к БМ-банку (его санирует ВТБ), затем уже к ВТБ – сам БМ-банк, чья санация таким образом завершится досрочно. Смена плана интеграции согласована с ЦБ, у которого ВТБ купил группу «Открытие» в конце 2022 г.