ФАС и ЦБ одобрили ВТБ покупку пакета акций «Почта банка»

20 февраля «Ведомости» писали о решении ВТБ не ликвидировать банк «ФК Открытие» и сдавать его лицензию в 2025 г., как задумывалось стратегией изначально. Вместо ликвидации «Открытие» сначала присоединят к БМ-банку (его санирует ВТБ), затем уже к ВТБ – сам БМ-банк, чья санация таким образом завершится досрочно. Смена плана интеграции согласована с ЦБ, у которого ВТБ купил группу «Открытие» в конце 2022 г.