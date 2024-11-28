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ФАС и ЦБ одобрили ВТБ покупку пакета акций «Почта банка»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и ЦБ одобрили ВТБ приобретение акций «Почта банка», заявил зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы получили одобрение от ФАС и Центробанка на сделку по выкупу акций «Почта банка», принадлежащих «Почте России»», – сказал он.

По словам первого заместителя президента, ВТБ выкупит и долю «Почты», и долю топ-менеджера. «Почта банк» в связи со слиянием планирует снизить свой уставный капитал. Расчеты по сделке пройдут с 19 по 23 декабря.

«Никаких препятствий для того, чтобы таким нестандартным способом наша компания стала единственным акционером, для этого нет», – отметил глава ВТБ.

«Почта банк» создан в 2016 г. ВТБ и «Почтой России», им принадлежат равные доли – по 50% минус 1 акция. Две акции находятся в распоряжении у председателя правления «Почта банка» Александра Пахомова.

20 февраля «Ведомости» писали о решении ВТБ не ликвидировать банк «ФК Открытие» и сдавать его лицензию в 2025 г., как задумывалось стратегией изначально. Вместо ликвидации «Открытие» сначала присоединят к БМ-банку (его санирует ВТБ), затем уже к ВТБ – сам БМ-банк, чья санация таким образом завершится досрочно. Смена плана интеграции согласована с ЦБ, у которого ВТБ купил группу «Открытие» в конце 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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