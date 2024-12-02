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«Сбер» ожидает выдачи 2,6 трлн рублей ипотечных кредитов по итогам 2024 года

Ведомости

Сумма ипотечных кредитов «Сбера» прогнозируется в размере 2,6 трлн руб. в 2024 г., заявил председатель финансовой организации Герман Греф в видеообращении на форуме Domclick Digital Forum.

«По итогам 2024 г. мы прогнозируем выдать 2,6 трлн руб. ипотечных кредитов», – сказал Греф.

28 ноября «Ведомости» со ссылкой на исследование Frank RG писали, что 2025 г. может стать одним из самых «неурожайных» для рынка ипотеки за последние шесть лет. Банки выдадут примерно 1,2–1,3 млн кредитов на общую сумму 4 трлн руб., что станет минимумом с 2019 г., когда выдачи составили 3,1 трлн руб. Выдачи 2025 г. будут на 17% ниже текущего года, по итогам которого банки предоставят 4,8 трлн руб. ипотечных кредитов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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