«Сбер» ожидает выдачи 2,6 трлн рублей ипотечных кредитов по итогам 2024 года

28 ноября «Ведомости» со ссылкой на исследование Frank RG писали, что 2025 г. может стать одним из самых «неурожайных» для рынка ипотеки за последние шесть лет. Банки выдадут примерно 1,2–1,3 млн кредитов на общую сумму 4 трлн руб., что станет минимумом с 2019 г., когда выдачи составили 3,1 трлн руб. Выдачи 2025 г. будут на 17% ниже текущего года, по итогам которого банки предоставят 4,8 трлн руб. ипотечных кредитов.