Алексей Лейпи: рынок ипотеки в 2025 году сократится на 14%

В текущем году объем выдачи ипотеки может составить около 5 трлн руб. – меньше, чем ранее прогнозировал «Сбер». В июньском прогнозе банка соответствующий показатель приравнивался к 5,2 трлн. В предыдущем году кредитно-финансовые организации выдали в полтора раза больше – 7,8 трлн. Тем не менее год нельзя называть безуспешным: если рассматривать динамику за последние 10 лет, то 2024 г. входит в топ-3 лучших, отметил директор дивизиона «Домклик».