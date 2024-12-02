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Алексей Лейпи: рынок ипотеки в 2025 году сократится на 14%

Ведомости

Сбербанк ожидает снижения рынка ипотеки в следующем году на 14% до 4,3 трлн руб., сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе выступления на Domclick Digital Forum.

«Разумеется, ряд значительных ограничений в сегменте льготного кредитования, а также сохранение ключевой ставки на заградительном уровне (21%) послужили снижению спроса на ипотеку», – заявил он.

В текущем году объем выдачи ипотеки может составить около 5 трлн руб. – меньше, чем ранее прогнозировал «Сбер». В июньском прогнозе банка соответствующий показатель приравнивался к 5,2 трлн. В предыдущем году кредитно-финансовые организации выдали в полтора раза больше – 7,8 трлн. Тем не менее год нельзя называть безуспешным: если рассматривать динамику за последние 10 лет, то 2024 г. входит в топ-3 лучших, отметил директор дивизиона «Домклик».

«Для сравнения: в 2020 г. было выдано 4,5 трлн руб., а до него объемы выдач не превышали 3 трлн руб.», – подчеркнул Лейпи.

18 ноября «Ведомости» писали о повышении банками ставок по рыночным программам ипотеки. Сбербанк поднял ее на 3,5 п. п. с 15 ноября. Таким образом, минимальная ставка на новостройки составила 28,4%, а на вторичное жилье – 28,1%. Полная стоимость ипотечного кредита в Сбербанке составляет 30,3–35% для вторичного жилья и 30–34,7% для новостроек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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