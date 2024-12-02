Алексей Лейпи: рынок ипотеки в 2025 году сократится на 14%
Сбербанк ожидает снижения рынка ипотеки в следующем году на 14% до 4,3 трлн руб., сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе выступления на Domclick Digital Forum.
«Разумеется, ряд значительных ограничений в сегменте льготного кредитования, а также сохранение ключевой ставки на заградительном уровне (21%) послужили снижению спроса на ипотеку», – заявил он.
В текущем году объем выдачи ипотеки может составить около 5 трлн руб. – меньше, чем ранее прогнозировал «Сбер». В июньском прогнозе банка соответствующий показатель приравнивался к 5,2 трлн. В предыдущем году кредитно-финансовые организации выдали в полтора раза больше – 7,8 трлн. Тем не менее год нельзя называть безуспешным: если рассматривать динамику за последние 10 лет, то 2024 г. входит в топ-3 лучших, отметил директор дивизиона «Домклик».
«Для сравнения: в 2020 г. было выдано 4,5 трлн руб., а до него объемы выдач не превышали 3 трлн руб.», – подчеркнул Лейпи.
18 ноября «Ведомости» писали о повышении банками ставок по рыночным программам ипотеки. Сбербанк поднял ее на 3,5 п. п. с 15 ноября. Таким образом, минимальная ставка на новостройки составила 28,4%, а на вторичное жилье – 28,1%. Полная стоимость ипотечного кредита в Сбербанке составляет 30,3–35% для вторичного жилья и 30–34,7% для новостроек.