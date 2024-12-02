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Илья Филатов покинет пост председателя правления МТС-банка

Ведомости

Илья Филатов покидает пост председателя правления МТС-банка, говорится в сообщении организации. Его сменит Эдуард Иссопов, который приступит к работе в этой должности 3 декабря 2024 г.

Кандидатура Иссопова предварительно одобрена Банком России, уточнили в МТС-банке. Филатов займет пост председателя совета директоров.

В сообщении банка говорится, что Филатов, возглавлявший банк 10 лет, сыграл ключевую роль в запуске финтех-инициатив. Теперь он сосредоточится на развитии финансовых сервисов в МТС. Иссопов, с 2020 г. работавший первым заместителем председателя правления, будет отвечать за продолжение стратегического развития и укрепление финтех-модели банка.

Также в МТС-банке сообщили, что совет директоров организации принял решение прекратить полномочия члена правления, вице-президента, руководителя корпоративного блока Дмитрия Соловьева 15 декабря 2024 г. по его просьбе. Соловьев намерен сосредоточиться на реализации личных проектов за пределами банка. Временно исполнять обязанности руководителя корпоративного блока будет текущий директор департамента МТС-банка.

Филатов присоединился к МТС-банку в 2014 г., а в марте 2015 г. стал председателем правления. С 2019 г. Филатов входит в правление ПАО «МТС» в роли вице-президента по финансовым сервисам. Ранее занимал ключевые позиции в банке «Уралсиб», включая заместителя председателя правления. Выпускник Московской государственной академии водного транспорта, имеет MBA ВШЭ.

Иссопов начал карьеру в 1991 г., занимал различные позиции во Внешторгбанке, «Международном Московском банке», Юникредитбанке, Россельхозбанке и «Восточном экспресс банке». В 2015 г. присоединился к МТС-банку в роли вице-президента, руководителя розничного бизнеса. С 2020 г. – первый заместитель председателя правления. Окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит», имеет Executive MBA École des Ponts Бристольского университета и IESE Business School.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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