Илья Филатов покинет пост председателя правления МТС-банка

Иссопов начал карьеру в 1991 г., занимал различные позиции во Внешторгбанке, «Международном Московском банке», Юникредитбанке, Россельхозбанке и «Восточном экспресс банке». В 2015 г. присоединился к МТС-банку в роли вице-президента, руководителя розничного бизнеса. С 2020 г. – первый заместитель председателя правления. Окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит», имеет Executive MBA École des Ponts Бристольского университета и IESE Business School.