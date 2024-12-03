ФОМ: половина населения страны про ставку ЦБ ничего не знает
«Через несколько дней на официальном сайте ФОМа появится публикация о том, как люди воспринимают данное событие: 44% россиян не знают о том, что ставка была повышена, 30% что-то слышали, и только 20% понимают, о чем идет речь», – отметил Ослон.
Он добавил, что ставка ЦБ в реальной жизни людей играет совсем иную роль, чем в жизни экспертов.
«Почти половина населения вообще не знает этого термина, и им это просто неинтересно», – подчеркнул специалист.
22 ноября «Ведомости» писали о результатах опроса россиян ФОМ относительно деятельности президента России Владимира Путина, который проводился с 15 по 17 ноября с участием 1500 респондентов из 53 субъектов страны. Работу главы государства «скорее хорошо» оценивают 82% опрошенных, что на 3% больше по сравнению с предыдущей неделей.