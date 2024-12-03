ЦБ не считает нужным проводить валютную интервенцию для стабилизации рубля
Центральный банк России (ЦБ) не разделяет мнение о необходимости валютных интервенций для снижения волатильности курса рубля. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, передает ТАСС.
Такой ответ Заботкин дал на вопрос о необходимости активнее проводить валютные интервенции в 2025 г. «Мы не разделяем это мнение», – ответил он.
Об этом экономист написал в «письме Деду Морозу и Снегурочке», подписав свое обращение следующим образом: «от мальчика Димы из синей группы детского сада». Первый зампред банка подчеркнул, что курс рубля к американскому доллару шокировал топ-менеджеров ВТБ.