ЦБ не считает нужным проводить валютную интервенцию для стабилизации рубля

Об этом экономист написал в «письме Деду Морозу и Снегурочке», подписав свое обращение следующим образом: «от мальчика Димы из синей группы детского сада». Первый зампред банка подчеркнул, что курс рубля к американскому доллару шокировал топ-менеджеров ВТБ.