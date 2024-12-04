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Орешкин предложил отказаться от субсидий непубличным компаниям

Набиуллина считает, что необходимо создавать условия для стимулирования выхода на рынок
Ведомости

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо создавать дополнительные условия для стимулирования выхода различных предприятий на рынок. Замглавы администрации президента Максим Орешкин в ответ предложил запретить давать субсидии непубличным компаниям, дискуссия произошла на форуме ВТБ «Россия зовет!».

С комментарием политика согласилась Набиуллина, подчеркнувшая, что потенциал для публичного размещения акций на бирже огромный.

«В настоящий момент инвесторы выжидают, хотя в текущем году количество размещенных акций составило 19 штук, что стало рекордом за последние 10 лет. Объемы маленькие, потому что компании привлекли капитал на сумму 102 млрд руб., а кредиты за это время им выделили в общей сложности 12,5 трлн руб. Это несопоставимые величины», - сказала глава ЦБ.

По ее словам, Центробанк совместно с правительством сейчас обсуждают различные меры господдержки. Она напомнила, как регулятор ранее рассматривал в рамках правительственной комиссии по разрешениям на приобретение акций иностранных инвесторов с тем, чтобы выходить на публичный рынок. «И мне кажется, что к этой теме можно вернуться», – добавила экономист.

Президент России Владимир Путин еще в феврале анонсировал планы удвоения капитализации фондового рынка к 2030 г. По его словам, к тому моменту она составит 66% от ВВП страны. Тогда же российский лидер поручил ускорить запуск особого режима IPO для российских компаний в некоторых отраслях.

А уже 19 августа «Ведомости» писали о новом федеральном проекте «Развитие финансового рынка», с помощью которого должны быть реализованы цели майского указа президента по росту капитализации фондового рынка и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%. По плану Минфина, в период 2025-2030 гг. на бирже должно проводиться по 20 публичных размещений в год общей капитализацией 4,5 трлн руб. Министерство ожидает, что 22% или 1 трлн руб. этой суммы обеспечит IPO госкомпаний. Реализация федпроекта не потребует никаких финансовых затрат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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