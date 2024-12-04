Орешкин предложил отказаться от субсидий непубличным компаниям

Орешкин предложил отказаться от субсидий непубличным компаниямНабиуллина считает, что необходимо создавать условия для стимулирования выхода на рынок
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо создавать дополнительные условия для стимулирования выхода различных предприятий на рынок. Замглавы администрации президента Максим Орешкин в ответ предложил запретить давать субсидии непубличным компаниям, дискуссия произошла на форуме ВТБ «Россия зовет!».
С комментарием политика согласилась Набиуллина, подчеркнувшая, что потенциал для публичного размещения акций на бирже огромный.
«В настоящий момент инвесторы выжидают, хотя в текущем году количество размещенных акций составило 19 штук, что стало рекордом за последние 10 лет. Объемы маленькие, потому что компании привлекли капитал на сумму 102 млрд руб., а кредиты за это время им выделили в общей сложности 12,5 трлн руб. Это несопоставимые величины», - сказала глава ЦБ.
По ее словам, Центробанк совместно с правительством сейчас обсуждают различные меры господдержки. Она напомнила, как регулятор ранее рассматривал в рамках правительственной комиссии по разрешениям на приобретение акций иностранных инвесторов с тем, чтобы выходить на публичный рынок. «И мне кажется, что к этой теме можно вернуться», – добавила экономист.
Президент России Владимир Путин еще в феврале анонсировал планы удвоения капитализации фондового рынка к 2030 г. По его словам, к тому моменту она составит 66% от ВВП страны. Тогда же российский лидер поручил ускорить запуск особого режима IPO для российских компаний в некоторых отраслях.
А уже 19 августа «Ведомости» писали о новом федеральном проекте «Развитие финансового рынка», с помощью которого должны быть реализованы цели майского указа президента по росту капитализации фондового рынка и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%. По плану Минфина, в период 2025-2030 гг. на бирже должно проводиться по 20 публичных размещений в год общей капитализацией 4,5 трлн руб. Министерство ожидает, что 22% или 1 трлн руб. этой суммы обеспечит IPO госкомпаний. Реализация федпроекта не потребует никаких финансовых затрат.