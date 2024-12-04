Орешкин предложил отказаться от субсидий непубличным компаниям

А уже 19 августа «Ведомости» писали о новом федеральном проекте «Развитие финансового рынка», с помощью которого должны быть реализованы цели майского указа президента по росту капитализации фондового рынка и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%. По плану Минфина, в период 2025-2030 гг. на бирже должно проводиться по 20 публичных размещений в год общей капитализацией 4,5 трлн руб. Министерство ожидает, что 22% или 1 трлн руб. этой суммы обеспечит IPO госкомпаний. Реализация федпроекта не потребует никаких финансовых затрат.