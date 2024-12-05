ЦБ: в 2025 году может появиться более пяти новых ОИС
В 2025 г. в России может появиться более пяти новых операторов информационных систем (ОИС), заявил в ответе на вопрос «Ведомостей» директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!».
Он также отметил, что ЦБ планирует ввести ответственность для ОИС за плохие выпуски, которые не соответствуют законодательству, уточнив, что речь идет о штрафах. Если оператор допустил на своей платформе выпуск цифровых активов, условия которых не соответствуют требованию закона, то он будет оштрафован.
Также Пронин напомнил, что листинг цифрового свидетельства возможен только в случае, если соответствующий закон, разработанный Центробанком, будет принят. Он заключил, что регулятор ожидает принятия закона в следующем году.
5 декабря кабмин поручил Минэку разработать законопроект о платформенной экономике. Согласно поручению, Минэк с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должен разработать и внести в кабмин проекты законов «О платформенной экономике в РФ», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием закона "О платформенной экономике в РФ"» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Это необходимо сделать до февраля 2025 г.
По данным министерства, на сегодняшний день законопроект «О платформенной экономике» и разработанные по поручению зампредседателя правительства РФ – руководителя аппарата Дмитрия Григоренко законопроекты-спутники проходят процедуру общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Новое регулирование устанавливает требования к функционированию платформ, последствия в случае их нарушения, а также определяет права сотрудников.