Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

ЦБ: в 2025 году может появиться более пяти новых ОИС

Ведомости

В 2025 г. в России может появиться более пяти новых операторов информационных систем (ОИС), заявил в ответе на вопрос «Ведомостей» директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!».

Он также отметил, что ЦБ планирует ввести ответственность для ОИС за плохие выпуски, которые не соответствуют законодательству, уточнив, что речь идет о штрафах. Если оператор допустил на своей платформе выпуск цифровых активов, условия которых не соответствуют требованию закона, то он будет оштрафован.

Также Пронин напомнил, что листинг цифрового свидетельства возможен только в случае, если соответствующий закон, разработанный Центробанком, будет принят. Он заключил, что регулятор ожидает принятия закона в следующем году.

5 декабря кабмин поручил Минэку разработать законопроект о платформенной экономике. Согласно поручению, Минэк с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должен разработать и внести в кабмин проекты законов «О платформенной экономике в РФ», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием закона "О платформенной экономике в РФ"» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Это необходимо сделать до февраля 2025 г.

По данным министерства, на сегодняшний день законопроект «О платформенной экономике» и разработанные по поручению зампредседателя правительства РФ – руководителя аппарата Дмитрия Григоренко законопроекты-спутники проходят процедуру общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Новое регулирование устанавливает требования к функционированию платформ, последствия в случае их нарушения, а также определяет права сотрудников.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных