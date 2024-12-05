ЦБ: в 2025 году может появиться более пяти новых ОИС

Он также отметил, что ЦБ планирует ввести ответственность для ОИС за плохие выпуски, которые не соответствуют законодательству, уточнив, что речь идет о штрафах. Если оператор допустил на своей платформе выпуск цифровых активов, условия которых не соответствуют требованию закона, то он будет оштрафован.