Крупные банки и бизнес-группы обвинили ФРС в непрозрачности стресс-тестов
Крупные банки и бизнес-группы, включая Институт банковской политики, Торговую палату США и Американскую банковскую ассоциацию, подали иск против Федерального резерва (ФРС, американский регулятор) в окружной суд США в Колумбусе, Огайо, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Суть претензии заключается в том, что методология ФРС по оценке устойчивости крупных банков к потенциальным экономическим шокам и определению требований к капиталу не соответствует установленным административным процедурам. Банковский сектор настаивает на большей прозрачности процесса, требуя от ФРС публичного раскрытия моделей оценки и детальных сценариев ежегодного тестирования.
Несмотря на объявленные ФРС планы по внесению изменений к 2025 г., финансовая индустрия решила продолжить судебный процесс. Роб Николс, глава Американской банковской ассоциации, подчеркнул, что непрозрачность тестов снижает их эффективность в оценке устойчивости банков. Стресс-тесты играют ключевую роль в американской системе финансового регулирования, влияя на объем резервируемого капитала, дивидендную политику и программы обратного выкупа акций банков.
29 января новостное агентство Semafor со ссылкой на источники сообщило, что крупнейшие банки США готовятся подать в суд на Федеральную резервную систему (ФРС), если новые отраслевые правила, получившие название «Базельский эндшпиль», не будут смягчены. Регуляторы предполагают, что банкам потребуется нарастить резервы капитала на 20%. Это означает необходимость удерживать больше прибыли, которая в противном случае могла бы быть распределена между акционерами, сотрудниками или использована для приобретения других компаний. Однако сами банки оспаривают эту оценку, утверждая, что фактическое увеличение капитала достигнет примерно 30%.