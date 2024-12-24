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Крупные банки и бизнес-группы обвинили ФРС в непрозрачности стресс-тестов

Ведомости

Крупные банки и бизнес-группы, включая Институт банковской политики, Торговую палату США и Американскую банковскую ассоциацию, подали иск против Федерального резерва (ФРС, американский регулятор) в окружной суд США в Колумбусе, Огайо, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Суть претензии заключается в том, что методология ФРС по оценке устойчивости крупных банков к потенциальным экономическим шокам и определению требований к капиталу не соответствует установленным административным процедурам. Банковский сектор настаивает на большей прозрачности процесса, требуя от ФРС публичного раскрытия моделей оценки и детальных сценариев ежегодного тестирования.

Несмотря на объявленные ФРС планы по внесению изменений к 2025 г., финансовая индустрия решила продолжить судебный процесс. Роб Николс, глава Американской банковской ассоциации, подчеркнул, что непрозрачность тестов снижает их эффективность в оценке устойчивости банков. Стресс-тесты играют ключевую роль в американской системе финансового регулирования, влияя на объем резервируемого капитала, дивидендную политику и программы обратного выкупа акций банков.

29 января новостное агентство Semafor со ссылкой на источники сообщило, что крупнейшие банки США готовятся подать в суд на Федеральную резервную систему (ФРС), если новые отраслевые правила, получившие название «Базельский эндшпиль», не будут смягчены. Регуляторы предполагают, что банкам потребуется нарастить резервы капитала на 20%. Это означает необходимость удерживать больше прибыли, которая в противном случае могла бы быть распределена между акционерами, сотрудниками или использована для приобретения других компаний. Однако сами банки оспаривают эту оценку, утверждая, что фактическое увеличение капитала достигнет примерно 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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