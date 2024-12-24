Крупные банки и бизнес-группы обвинили ФРС в непрозрачности стресс-тестов

29 января новостное агентство Semafor со ссылкой на источники сообщило, что крупнейшие банки США готовятся подать в суд на Федеральную резервную систему (ФРС), если новые отраслевые правила, получившие название «Базельский эндшпиль», не будут смягчены. Регуляторы предполагают, что банкам потребуется нарастить резервы капитала на 20%. Это означает необходимость удерживать больше прибыли, которая в противном случае могла бы быть распределена между акционерами, сотрудниками или использована для приобретения других компаний. Однако сами банки оспаривают эту оценку, утверждая, что фактическое увеличение капитала достигнет примерно 30%.