Костин: маркетплейсы начали конкурировать с банками
Маркетплейсы начинают конкурировать с банками в области платежей, имея при этом односторонние преимущества, заявил глава ВТБ Андрей Костин подкасте «Легкие деньги» на Первом канале.
Костин считает, что необходимо отрегулировать конкурентную среду между банками и маркетплейсами, так как у банков и почты нет тех преимуществ, что есть у маркетплейсов.
«Они (маркетплейсы – "Ведомости") вообще остались как бы вне регулирования, которое есть у банков, которое есть у почты. Поэтому здесь, наверное, нужно посмотреть», – сказал глава ВТБ.
Тем не менее, маркетплейсы не предоставляют «весь набор» банковских услуг своей деятельностью, сообщил Костин. Он напомнил, что похожая ситуация была с приходом в Россию крупных телефонных компаний.
«Мы еще 10 лет назад говорили: вот сейчас придут все наши телефонные компании крупные, они все будут иметь собственные кошельки, там будут расчеты вестись, банки будут не нужны. Пока этого не происходит», – отметил бизнесмен.
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