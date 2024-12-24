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Костин: маркетплейсы начали конкурировать с банками

Ведомости

Маркетплейсы начинают конкурировать с банками в области платежей, имея при этом односторонние преимущества, заявил глава ВТБ Андрей Костин подкасте «Легкие деньги» на  Первом канале.

Костин считает, что необходимо отрегулировать конкурентную среду между банками и маркетплейсами, так как у банков и почты нет тех преимуществ, что есть у маркетплейсов.

«Они (маркетплейсы – "Ведомости") вообще остались как бы вне регулирования, которое есть у банков, которое есть у почты. Поэтому здесь, наверное, нужно посмотреть», – сказал глава ВТБ.

Тем не менее, маркетплейсы не предоставляют «весь набор» банковских услуг своей деятельностью, сообщил Костин. Он напомнил, что похожая ситуация была с приходом в Россию крупных телефонных компаний.

«Мы еще 10 лет назад говорили: вот сейчас придут все наши телефонные компании крупные, они все будут иметь собственные кошельки, там будут расчеты вестись, банки будут не нужны. Пока этого не происходит», – отметил бизнесмен.

26 ноября стало известно, что пользователи Wildberries в мобильном приложении теперь могут оформить кредит на сроки от трех до 36 месяцев (три года) при покупке от 30 000 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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