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ЦБ и Росинфомониторинг разрабатывают платформу по контролю за переводами

Ведомости

Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шаблю.

Шабля отметил, что текущая система не позволяет банкам отказывать в открытии счетов так называемым «дропам» – подставным лицам, через которых идут переводы с целью обналичить валюту или произвести незаконную транзакцию, на основании подозрений. Новая платформа должна позволить централизовать данные о «дропах» и улучшить контроль за их действиями.

Эта система поможет банкам блокировать карты «дропов» и не допускать их к открытию новых счетов, что должно существенно снизить возможности для теневого бизнеса. Шабля также подчеркнул важность реабилитации клиентов, ошибочно попавших в базу «дропов», и возможность предоставления им ограниченного доступа к банковским услугам.

В то же время эксперты предупреждают о рисках: добросовестные клиенты могут оказаться в числе «дропов» из-за недостатков в системе. Они подчеркивают необходимость четкого определения терминологии и признаков дропперства на законодательном уровне, а также создания механизмов для защиты прав добросовестных граждан.

26 апреля «Т-банк» (тогде еще «Тинькофф») запустил систему дроп-мониторинга для борьбы подставными лицами, с помощью карт которых мошенники выводят деньги, похищенные у банковских клиентов. Тестирование системы длилось год. За это время количество «дропов» в банке удалось снизить в два раза. Всего под блокировку попали 130 000 счетов, половина из них (66 000) принадлежит подросткам, уточнил кредитор.

Аналогичные инструменты для борьбы с мошенниками используют ВТБ и Сбербанк. В феврале 2024 г. заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечал, что за два года реализации программы по борьбе с дропперами их число среди клиентов банка снизилось не менее чем в 10-12 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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