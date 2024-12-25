ЦБ и Росинфомониторинг разрабатывают платформу по контролю за переводами
Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шаблю.
Шабля отметил, что текущая система не позволяет банкам отказывать в открытии счетов так называемым «дропам» – подставным лицам, через которых идут переводы с целью обналичить валюту или произвести незаконную транзакцию, на основании подозрений. Новая платформа должна позволить централизовать данные о «дропах» и улучшить контроль за их действиями.
Эта система поможет банкам блокировать карты «дропов» и не допускать их к открытию новых счетов, что должно существенно снизить возможности для теневого бизнеса. Шабля также подчеркнул важность реабилитации клиентов, ошибочно попавших в базу «дропов», и возможность предоставления им ограниченного доступа к банковским услугам.
В то же время эксперты предупреждают о рисках: добросовестные клиенты могут оказаться в числе «дропов» из-за недостатков в системе. Они подчеркивают необходимость четкого определения терминологии и признаков дропперства на законодательном уровне, а также создания механизмов для защиты прав добросовестных граждан.
26 апреля «Т-банк» (тогде еще «Тинькофф») запустил систему дроп-мониторинга для борьбы подставными лицами, с помощью карт которых мошенники выводят деньги, похищенные у банковских клиентов. Тестирование системы длилось год. За это время количество «дропов» в банке удалось снизить в два раза. Всего под блокировку попали 130 000 счетов, половина из них (66 000) принадлежит подросткам, уточнил кредитор.