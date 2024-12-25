ЦБ и Росинфомониторинг разрабатывают платформу по контролю за переводами

Аналогичные инструменты для борьбы с мошенниками используют ВТБ и Сбербанк. В феврале 2024 г. заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечал, что за два года реализации программы по борьбе с дропперами их число среди клиентов банка снизилось не менее чем в 10-12 раз.