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Законопроект об «охлаждении» перед выдачей кредита приоритетно рассмотрят в ГД

Ведомости

Депутаты Госдумы в приоритетном порядке рассмотрят законопроект, который устанавливает при выдаче кредита «период охлаждения», в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Для сумм до 200 000 руб. предполагается ввести 4-часовое «охлаждение», для кредитов больше 200 000 – 48 часов. Предполагается, что за это время клиенты смогут проанализировать свои денежные средства, свою платежеспособность, проконсультироваться с родственниками и друзьями. Если появятся подозрения на действия мошенников, – обратиться в полицию.

24 декабря Центробанк сообщил, что российские банки будут обязаны на два дня приостанавливать распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если в них присутствуют признаки мошенничества. Механизм будет аналогичен тому, что уже действует для обычных переводов. При выявлении подозрительной операции банк уведомит клиента о риске мошенничества и сообщит о возможности подтвердить ее не позднее следующего дня. Если клиент не подтвердит перевод, – деньги останутся в цифровом кошельке. Изменения вступят в силу 23 февраля 2025 г.

25 июля заработали новые правила борьбы с дропперами – людьми, через чьи банковские карты, с их согласия или без него, проходят мошеннические операции. Теперь банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях. В первый день работы поправок в закон о национальной платежной системе банки отключили порядка 30 000 электронных средств платежа, принадлежащих мошенникам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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