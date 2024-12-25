Законопроект об «охлаждении» перед выдачей кредита приоритетно рассмотрят в ГД
Депутаты Госдумы в приоритетном порядке рассмотрят законопроект, который устанавливает при выдаче кредита «период охлаждения», в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Для сумм до 200 000 руб. предполагается ввести 4-часовое «охлаждение», для кредитов больше 200 000 – 48 часов. Предполагается, что за это время клиенты смогут проанализировать свои денежные средства, свою платежеспособность, проконсультироваться с родственниками и друзьями. Если появятся подозрения на действия мошенников, – обратиться в полицию.
24 декабря Центробанк сообщил, что российские банки будут обязаны на два дня приостанавливать распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если в них присутствуют признаки мошенничества. Механизм будет аналогичен тому, что уже действует для обычных переводов. При выявлении подозрительной операции банк уведомит клиента о риске мошенничества и сообщит о возможности подтвердить ее не позднее следующего дня. Если клиент не подтвердит перевод, – деньги останутся в цифровом кошельке. Изменения вступят в силу 23 февраля 2025 г.
25 июля заработали новые правила борьбы с дропперами – людьми, через чьи банковские карты, с их согласия или без него, проходят мошеннические операции. Теперь банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях. В первый день работы поправок в закон о национальной платежной системе банки отключили порядка 30 000 электронных средств платежа, принадлежащих мошенникам.