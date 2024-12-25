Законопроект об «охлаждении» перед выдачей кредита приоритетно рассмотрят в ГД

24 декабря Центробанк сообщил, что российские банки будут обязаны на два дня приостанавливать распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если в них присутствуют признаки мошенничества. Механизм будет аналогичен тому, что уже действует для обычных переводов. При выявлении подозрительной операции банк уведомит клиента о риске мошенничества и сообщит о возможности подтвердить ее не позднее следующего дня. Если клиент не подтвердит перевод, – деньги останутся в цифровом кошельке. Изменения вступят в силу 23 февраля 2025 г.