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ЦБ: за год 10 млн россиян перевели деньги на счета дропперов

Ведомости

Около 10 млн клиентов российских банков в 2024 г. переводили деньги на карты дропперов (карты, которые оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам). Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля, пишет РБК.

Шабля уточнил, что в основном это не мошенники, а обычные люди, купившие ставку в онлайн-казино или криптовалюту. РБК уточняет, что с учетом того, что в 2023 г. численность экономически активного населения России составила 76,04 млн человек, а всего в РФ живет 146,15 млн, в подобные переводы было вовлечено 13% (каждый восьмой) трудоспособных граждан.

По данным Шабли, крупные площадки теневых финансовых услуг используют «сотни и тысячи карт дропов ‒ физических лиц». Организаторы управляют операциями по подконтрольным им счетам и картам через программы, установленные на мобильных телефоны, сим-боксы и серверы. Их услугами пользуются онлайн-казино, криптообменники, пиратские сайты, наркошопы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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