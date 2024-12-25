ЦБ: за год 10 млн россиян перевели деньги на счета дропперов

Шабля уточнил, что в основном это не мошенники, а обычные люди, купившие ставку в онлайн-казино или криптовалюту. РБК уточняет, что с учетом того, что в 2023 г. численность экономически активного населения России составила 76,04 млн человек, а всего в РФ живет 146,15 млн, в подобные переводы было вовлечено 13% (каждый восьмой) трудоспособных граждан.