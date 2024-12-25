Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Портфель пассивов ВТБ вырос почти в 1,5 раза с начала года

Ведомости

Портфель пассивов ВТБ с начала 2024 г. показал рост в 1,5 раза, составив более 10 трлн руб., 9,4 трлн из которых – в нацвалюте. Финорганизация намерена увеличить общий портфель еще на 300 млрд руб. до конца года, говорится в сообщении банка.

В ВТБ отметили, что беспрецедентно высокий уровень процентных ставок оказал влияние на структуру сбережений граждан. Доля наличных рублей в накоплениях и текущих счетах постепенно уменьшается, в то время как число новых вкладов и накопительных счетов быстро растет. Основной причиной этой тенденции являются крайне высокие ставки по накопительным продуктам.

По словам старшего вице-президента банка Дмитрия Брейтенбихера, за год объем привлеченных средств ВТБ вырос более, чем на 3 трлн руб. Он отметил, что в 2025 г. тренд экстравысоких ставок продолжится, и конкуренция между банками усилится.

«Мы планируем сохранить статус лидера рынка, нарастив объем пассивов розничных клиентов до 13,3 трлн руб. к концу следующего года», – сказал Брейтенбихер. 

Отмечается, что вклады занимают большую часть в структуре сбережений россиян. Наиболее высокая ставка в ВТБ (до 24% годовых) установлена по депозитам на шесть и 12 месяцев. Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) составляет 30% на три месяца. Кроме того, осенью стало возможным оформить накопительные продукты банка в Крыму и Севастополе. За 2,5 месяца жители региона открыли около 20 000 вкладов и накопительных счетов на 20 млрд руб. 

По результатам текущего года рынок розничных сбережений в стране увеличится на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн руб., говорится в сообщении ВТБ. В 2025 г. рост рынка составит свыше 20%, а портфель средств населения – более 68 трлн руб.

23 декабря «Ведомости» писали, что накануне заседания совета директоров Банка России 20 декабря финансовые организации начали повышать ставки по вкладам до 23%, ожидая роста ключевой. Но ЦБ оставил ставку на уровне 21%. После этого решения на маркетплейсе «Финуслуги» был зафиксирован всплеск активности клиентов в несколько раз от средних показателей. Представитель маркетплейса говорил, что есть повышенный спрос на открытие вкладов, что может быть продиктовано ожиданиями коррекции ставок, так как их средний уровень превышает уровень ключевой.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных