Портфель пассивов ВТБ вырос почти в 1,5 раза с начала года

23 декабря «Ведомости» писали, что накануне заседания совета директоров Банка России 20 декабря финансовые организации начали повышать ставки по вкладам до 23%, ожидая роста ключевой. Но ЦБ оставил ставку на уровне 21%. После этого решения на маркетплейсе «Финуслуги» был зафиксирован всплеск активности клиентов в несколько раз от средних показателей. Представитель маркетплейса говорил, что есть повышенный спрос на открытие вкладов, что может быть продиктовано ожиданиями коррекции ставок, так как их средний уровень превышает уровень ключевой.