Портфель пассивов ВТБ вырос почти в 1,5 раза с начала года
Портфель пассивов ВТБ с начала 2024 г. показал рост в 1,5 раза, составив более 10 трлн руб., 9,4 трлн из которых – в нацвалюте. Финорганизация намерена увеличить общий портфель еще на 300 млрд руб. до конца года, говорится в сообщении банка.
В ВТБ отметили, что беспрецедентно высокий уровень процентных ставок оказал влияние на структуру сбережений граждан. Доля наличных рублей в накоплениях и текущих счетах постепенно уменьшается, в то время как число новых вкладов и накопительных счетов быстро растет. Основной причиной этой тенденции являются крайне высокие ставки по накопительным продуктам.
По словам старшего вице-президента банка Дмитрия Брейтенбихера, за год объем привлеченных средств ВТБ вырос более, чем на 3 трлн руб. Он отметил, что в 2025 г. тренд экстравысоких ставок продолжится, и конкуренция между банками усилится.
«Мы планируем сохранить статус лидера рынка, нарастив объем пассивов розничных клиентов до 13,3 трлн руб. к концу следующего года», – сказал Брейтенбихер.
Отмечается, что вклады занимают большую часть в структуре сбережений россиян. Наиболее высокая ставка в ВТБ (до 24% годовых) установлена по депозитам на шесть и 12 месяцев. Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) составляет 30% на три месяца. Кроме того, осенью стало возможным оформить накопительные продукты банка в Крыму и Севастополе. За 2,5 месяца жители региона открыли около 20 000 вкладов и накопительных счетов на 20 млрд руб.
По результатам текущего года рынок розничных сбережений в стране увеличится на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн руб., говорится в сообщении ВТБ. В 2025 г. рост рынка составит свыше 20%, а портфель средств населения – более 68 трлн руб.
23 декабря «Ведомости» писали, что накануне заседания совета директоров Банка России 20 декабря финансовые организации начали повышать ставки по вкладам до 23%, ожидая роста ключевой. Но ЦБ оставил ставку на уровне 21%. После этого решения на маркетплейсе «Финуслуги» был зафиксирован всплеск активности клиентов в несколько раз от средних показателей. Представитель маркетплейса говорил, что есть повышенный спрос на открытие вкладов, что может быть продиктовано ожиданиями коррекции ставок, так как их средний уровень превышает уровень ключевой.