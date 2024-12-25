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Банк России отменит ограничение ПСК по потребительским кредитам до конца марта

Ведомости

Совет директоров Центробанка принял решение с 1 января по 31 марта 2025 г. не ограничивать полную стоимость кредита или займа (ПСК) для кредитных организаций и потребительских кооперативов на покупку жилья или земельного участка, говорится в сообщении регулятора. Аналогичная мера коснется микрофинансовых организаций по отдельным категориям займов.

Уточняется, что регулятор вводит мораторий в случае существенного изменения условий на рынке, которые могут повлиять на ПСК. «Стоимость фондирования организаций достаточно сильно выросла c III квартала 2024 г. как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности», – отмечает ЦБ, добавляя, что среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал следующего года. По словам банка, ограничение ПСК могло бы привести к сокращению доступности кредитов для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом.

10 октября сообщалось, что ЦБ отменил ограничение ПСК по ипотеке до конца марта 2025 г. Как было сказано в пояснении, такое решение позволит банкам отразить изменения в ипотечных ставках в условиях меняющейся ситуации на финансовом рынке, включая последствия решений по ключевой ставке. Это позволит банкам соблюдать требования закона о предельном уровне процентной ставки. Таким образом, сохраняется возможность получения ипотечных кредитов для заемщиков, хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного увеличения стоимости жилья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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