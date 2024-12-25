Банк России отменит ограничение ПСК по потребительским кредитам до конца марта

Уточняется, что регулятор вводит мораторий в случае существенного изменения условий на рынке, которые могут повлиять на ПСК. «Стоимость фондирования организаций достаточно сильно выросла c III квартала 2024 г. как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности», – отмечает ЦБ, добавляя, что среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал следующего года. По словам банка, ограничение ПСК могло бы привести к сокращению доступности кредитов для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом.