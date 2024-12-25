Банк России отменит ограничение ПСК по потребительским кредитам до конца марта
Совет директоров Центробанка принял решение с 1 января по 31 марта 2025 г. не ограничивать полную стоимость кредита или займа (ПСК) для кредитных организаций и потребительских кооперативов на покупку жилья или земельного участка, говорится в сообщении регулятора. Аналогичная мера коснется микрофинансовых организаций по отдельным категориям займов.
Уточняется, что регулятор вводит мораторий в случае существенного изменения условий на рынке, которые могут повлиять на ПСК. «Стоимость фондирования организаций достаточно сильно выросла c III квартала 2024 г. как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности», – отмечает ЦБ, добавляя, что среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал следующего года. По словам банка, ограничение ПСК могло бы привести к сокращению доступности кредитов для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом.
10 октября сообщалось, что ЦБ отменил ограничение ПСК по ипотеке до конца марта 2025 г. Как было сказано в пояснении, такое решение позволит банкам отразить изменения в ипотечных ставках в условиях меняющейся ситуации на финансовом рынке, включая последствия решений по ключевой ставке. Это позволит банкам соблюдать требования закона о предельном уровне процентной ставки. Таким образом, сохраняется возможность получения ипотечных кредитов для заемщиков, хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного увеличения стоимости жилья.